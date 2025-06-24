Магнитогорский «Металлург» усилил состав легендой уральского баскетбола

Штаб клуба заключил контракт с опытнейшим Антоном Глазуновым из «Уралмаша»

Магнитогорский «Металлург» совершил один из самых громких трансферов межсезонья в баскетбольной Суперлиге. Штаб клуба заключил контракт с опытнейшим разыгрывающим Антоном Глазуновым. 38-летний игрок становился участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, дважды выигрывал с «Уралмашем» Суперлигу и становился обладателем Кубка России. Информацию о трансфере подтвердили в штабе БК «Металлург».

Антон Глазунов является, без преувеличения, легендой уральского баскетбола. Большую часть карьеры он провел в «Уралмаше» из Екатеринбурга, вместе с которым дважды становился чемпионом Суперлиги, завоевал Кубок России. В 2023 году он вместе с командой вышел в Единую лигу и в первом же сезоне стал участником Матча звезд.

В минувшем сезоне в Единой лиге он получал не так много времени на площадке. В составе «Уралмаша» он сыграл в 30 матчах, в среднем проводя на паркете по 15 минут. Его статистика: 3,5 очка в среднем за игру. В лучшие свои годы он набирал как минимум более 10 очков за матч. Отметим и его снайперские качества и хороший процент попадания с дальней дистанции — более 40% в большинстве сезонов.

Любопытно, что Антон Глазунов хорошо знаком с новым главным тренером «Металлурга» Вадимом Филатовым. В свое время специалист работал ассистентом наставника «Уралмаша», в котором выступал новобранец магнитогорского клуба.

«С подписанием Антона мы закрыли позицию разыгрывающего. Несмотря на свой возраст, Антон — очень быстрый игрок! Теперь наши шансы на попадание в плей-офф многократно увеличились. Мы пригласили его как лидера команды, который должен вести ее за собой», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что накануне состав «Металлурга» пополнил еще один новобранец. Контракт с командой подписал еще один игрок, известный по выступлениям за «Уралмаш» Кирилл Михеев. Он начинал сезон-2024/2025 с екатеринбургским клубом в Единой лиге, а закончил во владивостокском «Динамо» в Суперлиге. В «Металлурге» он закроет позицию центрового.