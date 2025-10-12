Женский баскетбол на старте: «Металлург» — фаворит, «Славянке» ставят высокие задачи

Челябинскую команду хотят сделать чемпионом, но у магнитогорского клуба лучше состав

Четыре фаворита, один претендент и шесть команд, которые будут набираться опыта — такие расклады видятся оптимальными перед стартом баскетбольного сезона в женской Высшей лиге. Среди главных претендентов на медали и две команды Челябинской области — «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург». Сегодня, 12 октября, они открывают сезон в Магнитогорске в жарком южноуральском дерби. Рассказываем, о том, что ожидать от наших команд в предстоящем чемпионате.

«Славянка-ЧКПЗ»: еще один сезон перед дебютом в Суперлиге

Межсезонье: Подготовка к сезону для челябинской команды получилось насыщенным. По традиции «Славянка-ЧКПЗ» приняла участие в домашнем турнире памяти Юрия Перминова. Провели они его не лучшим образом, заняв лишь третье место. Челябинки выиграли один поединок, взяв верх у дубля БК «Самара» (78:65). Но проиграли «Металлургу» (56:82) и «УГМК-Юниор» (70:72).

Не помогла «Славянке-ЧКПЗ» и домашняя площадка на предварительном раунде Кубка Д. Я. Берлина. Здесь подопечные Евгения Рыжкова и вовсе уступили во всех трех поединках, но в каждом из матчей в борьбе. Но надо учесть, что выступила в турнире «Славянка-ЧКПЗ» не в боевом составе — из-за повреждений не смогли помочь команде Полина Катлинская и Валерия Кортунова.

Результаты команды в межсезонье:

Турнир памяти Юрия Перминова

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 56:82.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Самара-2» (Самара) — 78:65.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 70:72.

Кубок Д. Я. Берлина

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 75:80.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 58:61.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 75:76.

Селекция: Состав команды этим летом кардинально изменился, в Челябинске остались лишь две баскетболистки, защищавшие цвета «Славянки-ЧКПЗ» в прошлом сезоне — Екатерина Зеленцова и Анна Ситникова. По сути, мы увидим совершенно иную команду. Обновленному коллективу, возможно, понадобится какое-то время на раскачку, в первых играх чемпионата придется нелегко.

«Не думаю, что этот процесс у нас затянется. Во-первых, на то и есть предсезонные игры и турниры, чтобы обрести командную „химию“. Кроме того, в нашей команде есть опытные спортсменки, которые уже не один сезон выступают на профессиональном уровне. Возможно, в первый месяц чемпионата наша игра будет далека от идеальной, но затем должна прийти в норму», — полагает главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

Состав: Значительно усилила команду тяжелый форвард Даяна Динза Эрнандес. Опытная баскетболистка хорошо себя зарекомендовала в матчах межсезонья, набирала в среднем 17,7 очков и делала 11,0 подбора за матч. А еще показала, что у нее все в порядке с прицелом — почти 50% попадания с «трешки».

Алиса Грачева, Валерия Кортунова и Софья Кузилова также добавили челябинской команде креатива. На позиции центровой нет альтернативы Анне Ситниковой. Хотя та же Даяна Эрнандес и Полина Катлинская при необходимости могут сыграть на позиции пятого номера.

Стартовая пятерка (версия ИА «Первое областное»):

Разыгрывающий: Алиса Грачева

Атакующий защитник: Анна Закомолкина

Легкий форвард: Софья Кузилова

Тяжелый форвард: Даяна Эрнандес

Центровой: Анна Ситникова

Другие игроки команды:

Екатерина Зеленцова, Полина Безгубенко, Валерия Кортунова, Елизавета Тюляндина, Полина Понкратова, Полина Исаева, Полина Катлинская, Ева Артамонова.

Цитата

«Мы ищем свой идеальный состав. Команда у нас хоть и молодая, но амбициозная. Каждый год мы ставим высокие задачи, поступательно движемся вверх. Да, в прошлом сезоне не все получилось, команда заняла четвертое место, неудачно выступив в „Финале четырех“. Тем не менее потенциал команды очевиден. Этим летом укрепили несколько позиций, которых нам не хватало, — разыгрывающего и центрового. Кроме того, подключили к основной команде наших молодых девчат, чтобы они „поварились“ с опытными спортсменками».

Анастасия Кутузова, спортивный директор БК «Славянка-ЧКПЗ»

Задача: победа в Высшей лиге

В прошлом сезоне перед командой стояла задача добраться до финала, то есть стать как минимум серебряным призером. Наши девушки заняли 4-е место. В этом году цель стала еще выше — руководство видит «Славянку-ЧКПЗ» на первом месте по итогам сезона. Ее озвучил президент клуба Николай Сандаков на предсезонной пресс-конференции. Главный тренер команды Евгений Рыжков с ним солидарен, он считает, что его подопечные способны побороться за чемпионство.

«Мы стремимся к тому, чтобы вместе с молодыми девочками добиться прогресса и вместе с ними зайти в Суперлигу. Это перспективная модель развития клуба и, я считаю, правильная. Наша задача в предстоящем сезоне — не только показать желаемый результат, но и сформировать крепкий и боеспособный коллектив с прицелом на Суперлигу», — отметил главный тренер команды Евгений Рыжков.

Мнение ИА «Первое областное»: Есть такое ощущение, что в нынешнем виде «Славянка-ЧКПЗ» пока еще не готова бороться за чемпионский титул. Эта задача для них явно завышена. Вряд ли команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. Уместней говорить о том, что основные соперники стали сильнее.

Чебоксарская «ЧГУ-Атланта» и ногинский «Спартак» укрепили ряды и как будто стали даже сильнее, сохранив своих лидеров. Качественно усилился магнитогорский «Металлург». По составу «Славянка-ЧКПЗ» этим трем коллективам уступает. Получается, что по своему потенциалу челябинки — четвертые в Лиги. Но все может измениться, если команда заиграет ближе к концу регулярного чемпионата. Она должна выходить в «Финал четырех», а там может произойти все, что угодно.

«Металлург»: надежды на медали и мечты о чемпионстве

Межсезонье: «Металлург» готовился к старту сезона у себя дома в Магнитогорске, но все контрольные матчи провел в Челябинске. Сначала девушки выступили на турнире памяти Перминова, а затем там же на предварительном раунде Кубка Д. Я. Берлина.

В целом игра команды и ее результаты обнадежили. Особенно мощно «Металлург» начал предсезонку, показав феерический баскетбол в южноуральском дерби со «Славянкой-ЧКПЗ» на турнире памяти Перминова. Они разгромили соперниц со счетом 82:56, показав игру экстра-класса.

Отметим, что равных по классу соперников подопечные Максима Синельникова уверенно побеждали. Уступили оба раза только представителю Суперлиги. Причем, оба раза «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга выиграл в борьбе.

Результаты команды в межсезонье:

Турнир памяти Юрия Перминова

«Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 82:56.

«Металлург» (Магнитогорск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 61:66.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Самара-2» (Самара) — 89:57.

Кубок Д. Я. Берлина

«Металлург» (Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 76:57.

«Металлург» (Магнитогорск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 72:82.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 76:75.

Селекция: В летнее межсезонье «Металлург» потерял, по сути, лишь одного игрока, который был одним из лидеров коллектива. Ушла на повышение в классе Яна Голякова. Зато как много хороших и сильных баскетболисток переехали в Магнитогорск! Из «Славянки-ЧКПЗ» перебралась в другой южноуральский клуб Ксения Васильева. Солидное пополнение пришло из Пензы — Виктория Дорофеева, Дарья Андрюшкина и Юлия Стефановская! Они все по своему потенциалу готовы играть в стартовой пятерке в любом из клубов Высшей лиги.

Состав: А ведь остались в Магнитогорске забивные Мария Адащик и Дарья Аникина. Есть еще и Виктория Дорофеева, но она пропустит большую часть сезона из-за травмы. В ротации у «Металлурга» остаются Анастасия Мордвинцева, Арина Голикова, Олеся Межова, Дарья Отставнова... В общем, получается очень крепкий коллектив, способный бороться за самые высокие места.

Стартовая пятерка (версия ИА «Первое областное»):

Разыгрывающий: Виктория Дорофеева

Атакующий защитник: Мария Адащик

Легкий форвард: Дарья Аникина

Тяжелый форвард: Ксения Васильева

Центровой: Дарья Андрюшкина

Другие игроки команды:

Анастасия Мордвинцева, Алена Телегина, Варвара Колина, Арина Голикова, Олеся Межова, Виктория Иконникова, Мария Маслова, Юлия Стефановская, Дарья Отставнова, Виктория Давыдова.

Цитата

«В межсезонье женская команда сильно изменилась с точки зрения состава. Мы знали, что сохраним некоторых игроков с прошлого чемпионата, потому что видели в них потенциал. Долго выбирали тренерский штаб. Также обращали внимание, сколько игроков из Магнитогорска останется в команде. Спортивный директор в коммуникации с тренерским штабом набирал игроков по позициям, чтобы осуществить минимальную задачу, которая поставлена перед командой. Мы ждем от нее медалей. Хотелось бы золотых, но игра все расставит. Команда практически укомплектована, будем ждать ее игры».

Максим Корноухов, директор БК «Металлург»

Задача: место в призовой тройке

Руководство клуба осторожно озвучило цели на сезон. «Ждем медалей, хотим золото» — и о амбициях заявило, и соломку на всякий случай подстелило. Очевидно, что, если команда поднимется на пьедестал почета — в Магнитогорске этому будут рады. Но есть такое ощущение, что в штабе команды видят себя как минимум в финале. И если «Металлург» там не окажется, это вызовет у Максима Корноухова и Александра Амелина разочарование.

Мнение ИА «Первое областное»: «ЧГУ-Атланта», «Спартак» и «Славянка-ЧКПЗ» — вот три главных соперника «Металлурга» в предстоящем сезоне. Челябинок девушки из Магнитогорка в летнее межсезонье дважды обыграли, причем в гостях. Вряд ли в сезоне расклад сил в южноуральском противостоянии изменится.

Остаются коллективы из Чебоксар и Ногинска. Крепкие и хорошие команды, которые в Кубке Д. Я. Берлина показали, что движутся в верном направлении. Рискнем предположить, что «Металлург» выиграет у них борьбу за чемпионство. Сделать это будет непросто, но магнитогорский клуб к этому будет готов в конце сезона.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).