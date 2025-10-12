Баскетболистки магнитогорского «Металлурга» с победы стартовали в Высшей лиге

Они выиграли в овертайме в южноуральском дерби у «Славянки-ЧКПЗ» — 77:69

Женская баскетбольная команда «Металлург» победой завершила стартовый матч сезона в Высшей лиге. Сегодня, 12 октября, магнитогорский клуб вырвал победу в овертайме у «Славянки-ЧКПЗ» — 77:69. Одним из героев матча стала Ксения Васильева, которая еще в прошлом сезоне защищала цвета челябинской команды. В ее активе 23 очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Баскетбольное южноуральское дерби — что может быть лучше для старта нового сезона в женской Высшей лиге? Тем более, что в текущем сезоне «Металлург» и «Славянка-ЧКПЗ» примерно равные по классу соперники, претендующие на самые высокие места. Их стартовый матч, прошедший в Магнитогорске, это только подтвердил.

Обе команды выставили на матч свой сильнейший состав, в том числе попали в заявку игроки, которые находились в лазарете. Так, в стартовую пятерку хозяек площадки попали Дорофеева, Голикова, Адащик, Васильева и Андрюшкина. У челябинок с первых минут начали встречу Зеленцова, Кортунова, Кузилова, Эрнандес и Ситникова.

Дебют встречи остался за челябинками: точное попадание Даяны Эрнандес, два очка со штрафных от Софьи Кузиловой — и счет 0:4. Впрочем, девушки из Магнитогорска быстро восстановили равновесие, а после двух выстрелов с дальней дистанции от Юлии Стефановский и Марии Адащик вышли вперед 16:9.

Вместо того, чтобы закрепить успех и увеличить отрыв в счете, баскетболистки «Металлурга» сами дали соперницам шанс исправить ситуацию. Хозяйки площадки получили неспортивный фол и к нему еще результативную атаку челябинок. И вот уже 16:14 после первого периода.

Во второй 10-минутке «Славянка-ЧКПЗ» включилась в игру. Роль лидера взяла на себя Даяна Эрнандес. Она в красивом стиле совершила сольный проход, а в следующей атаке забила «трешку». Поддержала ее рывок Софья Кузилова, дважды попавшая с дальней дистанции. 20:25 — главный тренер «Металлурга» Максим Синельников вынужден был брать тайм-аут, чтобы хоть как-то погасить атакующий порыв соперника. 35:41 — к большому перерыву.

В первой половине игры «Славянка-ЧКПЗ», пожалуй, выжимала из себя максимум. Главным образом она вела в счету благодаря хорошей реализации бросков. 50% попадания — достойный показатель, из них 6/17 бросков — с трехочковой дистанции.

В третьем и четвертом периодах в счете вели челябинки. «Металлург» безуспешно пытался настичь соперниц. И все же ближе к концу матча хозяйки площадки выровняли положение. За минуту до финальной сирены на табло горели цифры 63:63. Обе команды могли решать исход поединка в свою пользу, но этим шансом не воспользовались. Игра перешла в овертайм.

Дополнительную 5-минутку баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» провели из рук вон плохо. Две с половиной минуты они и вовсе не могли забить. После того, как Виктория Дорофеева забила «трешку», сделав счет 69:63, стало почти все ясно. Баскетболистки «Металлурга» довели матч до победы.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

12 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 77:69 от (16:14, 19:27, 16:10, 12:12, 14:6).

«Металлург»: Васильева (23), Адащик (18), Андрюшкина (12), Фролова (9), Дорофеева (8), Стефановская (5), Голикова (2), Мордвинцева, Аникина.

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (19), Кузилова (16), Ситникова (10), Кортунова (8), Исаева (5), Безгубенко (3), Катлинская (2), Грачева (2), Закомолкина (2), Зеленцова (2), Тюляндина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Очень хороший поединок для новобранца челябинской команды. Билась как лев как в атаке, так и в обороне. Набрала 19 очков, сделала 15 подборов, ее КПИ — аж 27 баллов!

Ксения Васильева («Металлург»)

Лучшая в составе магнитогорской команды. Практически не уходила с площадки, провела аж 39 минут. Стала самым результативным игроком матча — 23 очка.

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Сделала дабл-дабл — 12 очков и 13 подборов. Еще бы в реализации бросков добавить — цены бы не было.

Южноуральское баскетбольное дерби в Магнитогорске получилось огненным. «Металлург», возможно, больше заслужил победы. Но и девушки из «Славянки-ЧКПЗ» совершенно точно заслужили аплодисменты в свой адрес. Завтра команды проведут повторный поединок.

Фото: пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).