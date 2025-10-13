Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» взяли реванш у «Металлурга» в Высшей лиге

Челябинская команда выиграла южноуральское дерби и одержала первую победу в чемпионате

Вторая серия южноуральского баскетбольного дерби осталась за челябинской «Славянкой-ЧКПЗ». Сегодня, 13 октября, подопечные Евгения Рыжкова взяли реванш у магнитогорского «Металлурга» и одержали первую победу сезона в Высшей лиге — 89:71. У челябинок великолепный матч провела капитан команды Анна Ситникова: 19 очков и 11 подборов за 30 минут игры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч открытия сезона в Магнитогорске вчера получился классным. Обе команды показали хорошую игру, а ее исход решился в овертайме. Дополнительную пятиминутку лучше провели хозяйки площадки, вырвав победу — 77:69. Любители баскетбола в Челябинской области вправе были ожидать сегодня не менее зрелищного поединка.

Так в общем-то и получилось. Хотя в этот раз борьба была не такой упорной. В первую очередь по сравнению с предыдущим матче добавили баскетболистки «Металлурга». И вообще обе команды лучше сыграли в атаке. Уже в первом периоде они показали хорошую результативность — 25:23 после стартового отрезка.

Равная в общем-то игра шла и до середины второго периода. Однако при счете 42:39 напомнила о себе один из лидеров магнитогорского клуба Мария Адащик. Она с фолом забила «трешку», а ее порыв поддержали партнеры по команде. Как итог впервые хозяйки площадки вырвались вперед на «+10» очков. Их преимущество могло быть и больше, если не два точных дальних попадания Даяны Эрнандес в концовке периода. 55:48 — супер результативный исход первой половины матча!

Отметим, что и «Металлург», и «Славянка-ЧКПЗ» показали хороший процент реализации бросков с игры. У магнитогорских девушек он составил аж 59,5% (в том числе 5/8 попаданий с «трешки»), у челябинок чуть хуже, но вполне достойный — 48,7%. Если говорить по персоналиям, то у хозяек площадки по сравнению с предыдущей игрой добавила Дарья Аникина (9 очков), у гостей — Анна Ситникова (13 баллов).

Впрочем, ошибались те, кто предполагал, что «Металлург» на классе и мастерстве дожмет соперника. Два подряд дальних попадания Алисы Грачевой помогли челябинкам поверить в себя. К исходу 6-й минуты они вырвались вперед — 62:61. У магнитогорских девушек в эти минуты игра совсем перестала клеиться. Мало того, что они перестали попадать с дальней дистанции, так еще умудрялись не забивать из-под кольца, теряли мяч в простых ситуациях. 63:65 перед заключительной четвертью.

За 6 минут до финальной сирены челябинки вырвались вперед на 8 очков — 73:65. И это было уже весомой заявкой на победу. Тем более что баскетболистки «Металлурга» продолжали чудить на площадке. Подумать только: во второй половине матча они набрали лишь 16 очков! «Славянка-ЧКПЗ» взяла реванш и одержала первую победу в чемпионате.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

13 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 71:89 (25:23, 30:25, 8:17, 8:24).

«Металлург»: Адащик (13), Андрюшкина (11), Стефановская (11), Фролова (10), Васильева (9), Аникина (9), Дорофеева (8), Мордвинцева, Межова, Голикова.

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (20), Кузилова (15), Эрнандес (13), Грачева (13), Зеленцова (9), Кортунова (7), Исаева (4), Тюляндина (4), Закомолкина (4), Катлинская, Безгубенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Капитан снова в деле, взяла роль лидера на себя в нужный момент. Стала самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. В ее активе также 11 подборов и 4 перехвата. КПИ — 33 балла!

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Как и вчера, провела хороший поединок. Снова сделала дабл-дабл — 13 очков и 13 подборов.

Мария Адащик («Металлург»)

Была лидером атак магнитогорской команды, хотя и не смогла привести партнеров по команде в чувство во второй половине матча.

Челябинки возвращаются домой, где 20 и 21 октября сыграют с «Динамо-2» из Новосибирска. «Металлург» в эти же дни примет у себя красноярский «Енисей-2».

Фото: пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).