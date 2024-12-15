Женская команда «Позитив» усилила состав перед стартом сезона в баскетболе 3×3

Челябинский клуб пополнили две молодые спортсменки из Екатеринбурга

Челябинская женская команда по баскетболу 3×3 сегодня, 15 декабря, стартует в новом сезоне чемпионата России. В турнир клуб «Позитив» заявил 6 игроков, среди них и два молодых и перспективных дебютанта из Екатеринбурга — Юлия Данилова и Ульяна Варакина. Рассказываем о перспективах челябинской команды, в которой, как и прежде, будет вести партнеров за собой Полина Доля.

В первом тандеме «Вызов», который накануне стартовал в подмосковных Химках, в течение двух дней сразятся 12 команд. Они разыграют четыре путевки в дивизион «Мастер». Вчера, 14 декабря, их завоевали команды «АК Петербург» и «Красная Пахра» из Москвы. Сегодня, во второй день турнира, станут известны еще два коллектива — участники «Мастера».

БК «Позитив» (Челябинск). Сезон-2024/2025. Состав команды:

Ульяна Варакина, Юлия Данилова, Полина Доля, Екатерина Легашова, Валерия Литовская, Юлия Смагина.

«В этом сезоне челябинская команда усилилась молодыми екатеринбурженками Юлией Даниловой и Ульяной Варакиной. Если после сезона в баскетболе 5×5 к „Позитиву“ присоединится воспитанница челябинской школы Карина Переменина, команда имеет все шансы на успех», — такую характеристику команде дали на официальном сайте РФБ.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем. Женские команды. Состав участников:

Группа C

Khimki Power (Химки);

«Десерт» (Екатеринбург);

MSU (Москва).

Группа D

«Тулпар» (Казань);

«Позитив» (Челябинск);

«АК Петербург U23» (Санкт-Петербург).

Шесть команд во второй день турнира, то есть сегодня, 15 декабря, разыграют две путевки в «Мастер». Их получат победители стыковых матчей между командами, занявших первое и второе места в группах.

Напомним, что вчера, 14 декабря, успешно стартовала в новом сезоне мужская команда «Курчатов». На первом тандеме «Вызов» в Химках челябинский клуб выиграл в стыковом матче у действующего чемпиона России и завоевал путевку в дивизион «Мастер».