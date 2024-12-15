Челябинская женская команда по баскетболу 3×3 сегодня, 15 декабря, стартует в новом сезоне чемпионата России. В турнир клуб «Позитив» заявил 6 игроков, среди них и два молодых и перспективных дебютанта из Екатеринбурга — Юлия Данилова и Ульяна Варакина. Рассказываем о перспективах челябинской команды, в которой, как и прежде, будет вести партнеров за собой Полина Доля.
В первом тандеме «Вызов», который накануне стартовал в подмосковных Химках, в течение двух дней сразятся 12 команд. Они разыграют четыре путевки в дивизион «Мастер». Вчера, 14 декабря, их завоевали команды «АК Петербург» и «Красная Пахра» из Москвы. Сегодня, во второй день турнира, станут известны еще два коллектива — участники «Мастера».
БК «Позитив» (Челябинск). Сезон-2024/2025. Состав команды:
Ульяна Варакина, Юлия Данилова, Полина Доля, Екатерина Легашова, Валерия Литовская, Юлия Смагина.
«В этом сезоне челябинская команда усилилась молодыми екатеринбурженками Юлией Даниловой и Ульяной Варакиной. Если после сезона в баскетболе 5×5 к „Позитиву“ присоединится воспитанница челябинской школы Карина Переменина, команда имеет все шансы на успех», — такую характеристику команде дали на официальном сайте РФБ.
Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем. Женские команды. Состав участников:
Группа C
Khimki Power (Химки);
«Десерт» (Екатеринбург);
MSU (Москва).
Группа D
«Тулпар» (Казань);
«Позитив» (Челябинск);
«АК Петербург U23» (Санкт-Петербург).
Шесть команд во второй день турнира, то есть сегодня, 15 декабря, разыграют две путевки в «Мастер». Их получат победители стыковых матчей между командами, занявших первое и второе места в группах.
Напомним, что вчера, 14 декабря, успешно стартовала в новом сезоне мужская команда «Курчатов». На первом тандеме «Вызов» в Химках челябинский клуб выиграл в стыковом матче у действующего чемпиона России и завоевал путевку в дивизион «Мастер».