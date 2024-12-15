Челябинский клуб «Курчатов» выиграл у чемпиона России по баскетболу 3×3

Южноуральская команда успешно стартовала в новом сезоне, завоевав путевку в тандем «Мастер»

Челябинская команда «Курчатов» успешно стартовала в новом сезоне чемпионата России по баскетболу 3×3. На первом тандеме в подмосковных Химках южноуральцы выиграли у действующих победителей турнира из Санкт-Петербурга и завоевали путевку в дивизион «Мастер». Хорошо дебютировали в «Курчатове» и два новобранца — Андрей Киселев и Иван Цуканов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом тандеме «Вызов» в подмосковных Химках команды боролись за путевки в дивизион «Мастер». При этом три победителя из каждой группы получали их напрямую, а четыре команды — через стыковые матчи.

Начали турнир челябинцы с уверенной победы над дебютантом соревнований «Tirus Basket» из Верхней Салды. Команда из Свердловской области ничего не смогла противопоставить «Курчатову», потерпев поражение с разгромным счетом 8:21. А вот второй соперник у подопечных Станислава Сотникова был куда серьезней — один из самых титулованных клубов страны — пермский «Bionord PRO» во главе с призером Олимпийских игр Александром Зуевым.

Вице-чемпионы страны подтвердили свой статус фаворита. Хотя и выиграли у челябинцев с большим трудом. Наша команда резво стартовала и выигрывала после точного дальнего попадания Андрея Киселева со счетом 5:2. Но ближе к концу матча пермяки активизировались, вышли вперед. Ну, а точку поставил Зуев — 21:17.

Таким образом, «Курчатов» занял второе место в группе и в стыковом матче за путевку в «Мастер» вынужден был играть с действующим чемпионом России — «Академией Б. Б.» из Санкт-Петербурга. Наши парни, оказавшись в сложнейшей ситуации, не дрогнули, победив фаворита со счетом 21:16!

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем. «Вызов». 14 декабря. Группа «В».

«Курчатов» (Челябинск) — «Tirus Basket» (Верхняя Салда) — 21:8.

Темников (8), Киселев (7), Цуканов (4), Ян (2) — Титков (4), Некрасов (2), Стариков (1), Цепин (1).

«Курчатов» (Челябинск) — «Bionord PRO» (Пермь) — 17:21

Темников (5), Киселев (5), Ян (4), Цуканов (3) — Зуев (7), Шаров (6), Бурик (5), Мамонтов (3).

Стыковой матч. «Курчатов» (Челябинск) — «Академия Б. Б.» (Санкт-Петербург) — 21:16.

Темников (9), Киселев (8), Цуканов (2), Ян (2) — Юдов (7), Кокорин (7), Шаташвили (2), Иванов (0).

В каждом из трех матчей самым результативным в составе «Курчатова» стал Александр Темников. В трех играх на его счету 22 очка.

Таким образом, по итогам первого дня тандема в Химках, определились 5 команд, завоевавшие путевки в дивизион «Мастер». Помимо клуба «Курчатов» пошли на повышение: «Bionord PRO» (Пермь), «Арсенал-Лары» (Тула), БК «Московский» (Москва) и «Rocket Team» (Москва). Сегодня, 15 декабря, состоится второй день тандема. Станут известны еще пять команд, которые завоюют путевки в дивизион «Мастер».

Вчера, 14 декабря, мы анонсировали старт сезона в баскетболе 3×3. В статье рассказали о формате турнира, сроках его проведения и то, как изменился состав команды БК «Курчатов» в летнее межсезонье.