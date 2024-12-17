Челябинская команда «Позитив» неудачно стартовала в чемпионате России по баскетболу 3×3

Девушки остановились в шаге от завоевания путевки в дивизион «Мастер»

Челябинская женская команда «Позитив» завершила свое выступление на первом тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3, прошедшем в подмосковных Химках. Девушки достойно выступили в турнире, но не смогли завоевать путевку в дивизион «Мастер», уступив в стыковом матче соперницам из Екатеринбурга. Рассказываем, как открыла новый сезон наша обновленная женская команда по баскетболу 3×3.

На первый тандем в Химки челябинская команда «Позитив» заявила четырех спортсменок во главе с Полиной Долей. Компанию ей составили Екатерина Легашова, Валерия Литовская и дебютантка Юлия Данилова. Последняя, кстати, проявила себя здорово, став самой результативной в нашей команде.

Начали свое выступление в турнире девушки с поражения от команды «Тулпар». Казанский клуб сделал хороший подбор исполнителей и, по всей видимости, готов бороться в чемпионате России за высокие места. Наши девушки с казанской командой бились на равных в первой половине матча (7:8), но затем соперницы ушли в отрыв и праздновали победу (19:8).

Зато в следующем поединке победу праздновали челябинки. В непростом поединке им удалось выиграть у девушек из второго состава команды «АК Петербург» — 15:9. Неудержима была Юлия Данилова, набравшая 8 очков.

Так, заняв второе место в группе, «Позитив» добился права на стыковой матч, в котором разыгрывалась одна из путевок в дивизион «Мастер». Увы, его наши девушки проиграли соперницам из клуба «Десерт» (Екатеринбург) — 12:19. Хотя и здесь челябинки хорошо начали поединок и даже вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем «Вызов». Женщины

«Позитив» (Челябинск) — «Тулпар» (Казань) — 9:18

Данилова (6), Литовская (2), Легашова (1), Доля (0) — Евсейчева (7), Литвиненко (6), Тележенко (4), Гринь (1).

«Позитив» (Челябинск) — «АК Петербург» (Санкт-Петербург) — 15:9

Данилова (8), Литовская (4), Доля (2), Легашова (1) — Моисеева (4), Киреева (3), Монахова (1), Петрова (1).

Стыковой матч. «Позитив» (Челябинск) — «Десерт» (Екатеринбург) — 12:19

Данилова (5), Доля (5), Литовская (2), Легашова (0) — Миненко (10), Решетникова (4), Голуб (3), Ушкалова (2).

Таким образом, по итогам первого тандема сезона в Химках в женском турнире путевки в дивизион «Мастер» завоевали четыре команды: «АК Петербург» (Санкт-Петербург), «Красная Пахра» (Москва), «Десерт» (Екатеринбург) и Khimki Power (Московская область). Еще две путевки получат обладатели wild card — специального приглашения от организаторов. Кстати, уже известно, что этот турнир пройдет 25—26 января 2025 года в Перми.