Сегодня, 14 декабря, стартует новый сезон чемпионата России по баскетболу 3×3. В первом тандеме, который пройдет в Московской области, выступят 18 команд. Среди них и челябинский клуб «Курчатов». В летнее межсезонье он заметно обновилась, команду пополнили два известных игрока — Андрей Киселев и Иван Цуканов. Публикуем календарь чемпионата и рассказываем, какие команды могут стать главными соперниками челябинского клуба.
Формат проведения чемпионата России по баскетболу 3×3 ничем не отличается от того, что мы наблюдали ранее. Команды на каждом тандеме зарабатывают очки, формируется рейтинг, по итогам которого определятся участники Гранд-финала. При этом сами тандемы разделяются на два дивизиона — «Вызов» и «Мастер». В последнем из них можно заработать значительно больше очков.
Чемпионат России по баскетболу 3×3. Расписание сезона-2024/2025:
14–15 декабря — I Вызов;
25–26 января — II Вызов;
21–22 февраля — I Мастер;
14–15 марта — II Мастер;
19–20 апреля — III Вызов;
10–11 мая — IV Вызов;
22–23 мая — III Мастер;
12–13 июня — IV Мастер;
1–3 августа — Гранд-финал.
То есть чемпионат России 3×3 будет состоять из 8 тандемов — 4 «Вызовов» и 4 «Мастеров». Первый такой тандем стартует уже сегодня, 15 декабря, в подмосковном спортивном комплексе GOArena. В нем примут участие 18 мужских клубов. Им предстоит побороться за путевки в тандем высшего порядка — «Мастер».
БК «Курчатов» (Челябинск). Сезон-2024/2025. Состав команды:
Андрей Киселев, Семен Скоробогатов, Станислав Сотников, Александр Темников, Иван Цуканов, Матвей Ян.
«Самая активная команда на трансферном рынке в межсезонье обрела в свое распоряжение Андрея Киселева и Ивана Цуканова и позволила раскрыться таланту Александра Темникова, — так что выглядит многообещающе. Болельщикам предстоит оценить, как получится построить команду у играющего тренера Станислава Сотникова, который в Химках будет поддерживать своих подопечных с трибуны. Впрочем, всегда есть вероятность, что в какой-то момент сезона и сам сможет выйти на корт», — так анонсировали состав и перспективы команды эксперты из пресс-службы РФБ.
Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем. Состав участников:
14 декабря
Группа A
«Академия Б. Б.» (Санкт-Петербург);
«Арсенал-Лары» (Тула);
Rocket Team (Москва).
Группа B
Bionord Pro (Пермь);
«Курчатов» (Челябинск);
Tirus Basket (Верхняя Салда).
Группа C
«Московский» (Москва);
Khimki Power (Химки);
Dreamers (Москва).
15 декабря
Группа D
Bionord (Пермь);
Stella Pro (Екатеринбург);
«Академия Б. Б. U23» (Санкт-Петербург).
Группа E
«Автодор Москва»;
«ЦСП Обнинск»;
Khimki Power U23 (Химки).
Группа F
«Шахтер» (Солигорск, Беларусь);
«Байкал» (Иркутск);
«Лузалес» (Сыктывкар).
В каждый из дней будет разыграно 5 путевок в «Мастер». Три путевки получат победители групп. Вторые места, а также лучшее из третьих мест в стыковых матчах разыграют еще две путевки. Также две команды получат вайлд-кард.
Напомним, что чемпионат продлится до июня и будет состоять из 8 тандемов — 4 «Вызовов» и 4 «Мастеров».