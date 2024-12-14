Челябинский клуб «Курчатов» обновил состав перед стартом сезона в баскетболе 3×3

В команде Станислава Сотникова появились два новых игрока — Андрей Киселев и Иван Цуканов

Сегодня, 14 декабря, стартует новый сезон чемпионата России по баскетболу 3×3. В первом тандеме, который пройдет в Московской области, выступят 18 команд. Среди них и челябинский клуб «Курчатов». В летнее межсезонье он заметно обновилась, команду пополнили два известных игрока — Андрей Киселев и Иван Цуканов. Публикуем календарь чемпионата и рассказываем, какие команды могут стать главными соперниками челябинского клуба.

Формат проведения чемпионата России по баскетболу 3×3 ничем не отличается от того, что мы наблюдали ранее. Команды на каждом тандеме зарабатывают очки, формируется рейтинг, по итогам которого определятся участники Гранд-финала. При этом сами тандемы разделяются на два дивизиона — «Вызов» и «Мастер». В последнем из них можно заработать значительно больше очков.

Чемпионат России по баскетболу 3×3. Расписание сезона-2024/2025:

14–15 декабря — I Вызов;

25–26 января — II Вызов;

21–22 февраля — I Мастер;

14–15 марта — II Мастер;

19–20 апреля — III Вызов;

10–11 мая — IV Вызов;

22–23 мая — III Мастер;

12–13 июня — IV Мастер;

1–3 августа — Гранд-финал.

То есть чемпионат России 3×3 будет состоять из 8 тандемов — 4 «Вызовов» и 4 «Мастеров». Первый такой тандем стартует уже сегодня, 15 декабря, в подмосковном спортивном комплексе GOArena. В нем примут участие 18 мужских клубов. Им предстоит побороться за путевки в тандем высшего порядка — «Мастер».

БК «Курчатов» (Челябинск). Сезон-2024/2025. Состав команды:

Андрей Киселев, Семен Скоробогатов, Станислав Сотников, Александр Темников, Иван Цуканов, Матвей Ян.

«Самая активная команда на трансферном рынке в межсезонье обрела в свое распоряжение Андрея Киселева и Ивана Цуканова и позволила раскрыться таланту Александра Темникова, — так что выглядит многообещающе. Болельщикам предстоит оценить, как получится построить команду у играющего тренера Станислава Сотникова, который в Химках будет поддерживать своих подопечных с трибуны. Впрочем, всегда есть вероятность, что в какой-то момент сезона и сам сможет выйти на корт», — так анонсировали состав и перспективы команды эксперты из пресс-службы РФБ.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем. Состав участников:

14 декабря

Группа A

«Академия Б. Б.» (Санкт-Петербург);

«Арсенал-Лары» (Тула);

Rocket Team (Москва).

Группа B

Bionord Pro (Пермь);

«Курчатов» (Челябинск);

Tirus Basket (Верхняя Салда).

Группа C

«Московский» (Москва);

Khimki Power (Химки);

Dreamers (Москва).

15 декабря

Группа D

Bionord (Пермь);

Stella Pro (Екатеринбург);

«Академия Б. Б. U23» (Санкт-Петербург).

Группа E

«Автодор Москва»;

«ЦСП Обнинск»;

Khimki Power U23 (Химки).

Группа F

«Шахтер» (Солигорск, Беларусь);

«Байкал» (Иркутск);

«Лузалес» (Сыктывкар).

В каждый из дней будет разыграно 5 путевок в «Мастер». Три путевки получат победители групп. Вторые места, а также лучшее из третьих мест в стыковых матчах разыграют еще две путевки. Также две команды получат вайлд-кард.

Напомним, что чемпионат продлится до июня и будет состоять из 8 тандемов — 4 «Вызовов» и 4 «Мастеров».