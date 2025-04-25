Женская баскетбольная команда «Металлург» заняла шестое место в Высшей лиге

Это хороший результат для дебютанта турнира

Завершили свое выступление в баскетбольном сезоне девушки из команды «Металлург». В Высшей лиге чемпионата России магнитогорской клуб занял итоговое 6-е место. Это достойный результат для нового коллектива, который в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Баскетболистки «Металлурга» в плей-офф были в шаге от того, чтобы попасть в «Финал четырех». По итогам трех матчей южноуральская команда уступила дорогу в следующий раунд «ЧГУ-Атланте» из Чебоксар. Причем подопечные Сергея Тюрина все могли решать во втором матче серии в Магнитогорске, где потерпели обиднейшее поражение 68:69. Будь удача на их стороне — и играть им в «Финале четырех» в Челябинске вместе со «Славянкой-ЧКПЗ».

Но увы, не сложилось. В третьем матче серии «Металлург» проиграл в Чебоксарах и вынужден был выбыть из борьбы за медали турнира. Но сезон на этом для магнитогорской команды не был закончен. В завершающих играх девушкам предстояло побороться в утешительном турнире за 5—8-е места, который завершился накануне в Магнитогорске.

Итог выступлений для «Металлурга» — победы над дублем клубов «Енисей» (89:82) и «Надежды» (78:77), а также поражение от «Динамо-2» из Новосибирска (89:98). Таким образом, дебютанты Высшей лиги финишировали на 6-й позиции.

Баскетбол. Высшая лига. Женщины. Турнир за 5—8-е места. Результаты матчей с участием команды «Металлург»:

21 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Надежда-2» (Оренбург) — 78:77.

22 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 89:98.

23 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 89:82.

«Рад, что завершили сезон победой над „Енисеем-2“. Но по итогам заняли 6-е место. Рассчитывали на другое, мечтали бороться за медали. От борьбы за место на пьедестале нас отделило одно очко, пропущенное в игре с „ЧГУ-Атлантой“. Поэтому сейчас есть небольшое разочарование», — отметил главный тренер ЖБК «Металлург» Сергей Тюрин.

Отметим, что уже в эти выходные, 26—27 апреля, станут известны четыре лучшие команды Высшей лиги. В Челябинске состоится «Финал четырех», в котором сыграет наша команда «Славянка-ЧКПЗ». Помимо нее в решающей стадии турнира выступят «Спартак» (Ногинск), «Юность» (Пенза) и «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).