Элита российского баскетбола 3×3 сыграет в тандеме «Мастер» в Магнитогорске

В турнире примут участие четыре команды Челябинской области

В ближайшие выходные, 17 и 18 мая, Магнитогорск примет VII тандем «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. В нем примут участие 12 мужских и 6 женских команд страны. Среди них и четыре коллектива из Челябинской области. Кроме того, в составе клуба из Екатеринбурга на паркет выйдет воспитанник челябинского баскетбола, призер Олимпийских игр Кирилл Писклов, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Магнитогорск ранее дважды уже проводил подобные состязания. Они вызвали большой интерес у местных любителей спорта. В этом году состав участников тандема «Мастер» станет еще солиднее. Так, уже известно, что выйдут на паркет в составах своих команд призеры Олимпийских игр Александр Зуев (Bionord PRO) и Кирилл Писклов (Stella PRO).

«Магнитогорск становится важным центром баскетбола в России. Тандем „Мастер“ — это прекрасная возможность для южноуральских спортсменов показать свои таланты в баскетболе 3×3 на высоком уровне, а для зрителей — насладиться захватывающими играми и атмосферой настоящего спортивного праздника», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Южный Урал будут представлять четыре коллектива: «Курчатов» (мужчины), «Позитив» (женщины) из Челябинска, мужская и женская команды «Металлург» из Магнитогорска.

Особенность баскетбола 3×3 не только в укороченном формате, но и в аутентичной атмосфере, которая погружает зрителей в мир стритбола. Площадку Дворца имени Ромазана переоборудуют под игру на одно кольцо, используя специальный блэкаут-эффект.

Для болельщиков подготовлена специальная развлекательная программа, на матчах будут работать известные спортивные ведущие, которые познакомят гостей с особенностями баскетбола 3×3.

Организатором турнира выступит Российская федерация баскетбола совместно с региональной Федерацией баскетбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Вход на игры свободный.

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