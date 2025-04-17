В Челябинске проведут «Финал четырех» баскетбольной Высшей лиги

В женском турнире за чемпионский титул поборется «Славянка‑ЧКПЗ»

Челябинск примет еще один топовый турнир по баскетболу — 26—27 апреля в южноуральской столице состоится «Финал четырех» среди команд Высшей лиги. В решающих сражениях за чемпионский титул сразятся четыре клуба, в том числе и челябинская «Славянка-ЧКПЗ», сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

По итогам регулярного чемпионата Высшей лиги и матчей на выбывание определились четыре команды, которые поборются за титул чемпионов. Все они сыграют между собой в «Финале четырех» в Челябинске. До решающих сражений добрались подмосковный «Спартак», пензенская «Юность», чебоксарская «ЧГУ-Атланта» и «Славянка-ЧКПЗ» из Челябинска.

«Финал пройдет в славянско-заводской тематике. Зрителей ждут русские мотивы и народные гулянья, а также стальной характер, вдохновленный мощью завода ЧКПЗ. Болельщики смогут окунуться в атмосферу сказки и полностью прочувствовать баскетбольное чудо», — сообщает пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ».

В первый игровой день команды встретятся в полуфиналах, во второй — победители пар сойдутся в финале, уступившие — разыграют бронзу сезона.

«Мы стараемся всесторонне развивать южноуральский баскетбол. В этом году наша женская команда показала, что способна бороться и проявлять характер. Не меряем успех сезона победами, но хочется пожелать девушкам удачи в финальной серии игр», — рассказал президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

Напомним, что «Славянка-ЧКПЗ» по итогам регулярного чемпионата в Высшей лиге финишировала на третьем месте. В первом раунде плей-офф подопечные Евгения Рыжкова выиграли у команды «Надежда-2» из Оренбурга. В прошлом сезоне челябинская команда стала серебряным призером Высшей лиги.

Игры пройдут во Дворце пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле. В субботу, 26 апреля, «Славянка-ЧКПЗ» встретится с «ЧГУ-Атлантой». Матч начнется в 16:00 по челябинскому времени.

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