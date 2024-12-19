«Железный человек» поведет за собой «Металлург» в чемпионате КХЛ 3×3

Магнитогорская команда под руководством Евгения Тимкина собирается удивить в новом турнире

Хоккейный клуб «Металлург» вошел в число восьми участников нового турнира, который стартует сегодня, 19 декабря. Штаб магнитогорской команды заявил на первый тур чемпионата КХЛ по хоккею 3×3 разношерстных игроков. Главной звездой коллектива станет Сергей Шмелев, в активе которого более 600 матчей в КХЛ. А руководить «Металлургом» доверили двукратному обладателю Кубка Гагарина Евгению Тимкину. Рассказываем, чего ждать от магнитогорского клуба в новом турнире.

Состав магнитогорцев на новый турнир ничем не выделяется на общем фоне. Как и другие команды, «Металлург» заявил на чемпионат России по хоккею 3×3 разношерстных игроков — тут и опытные, многое повидавшие на своем веку люди, и молодые ребята, не сумевшие пока еще закрепиться в клубах КХЛ.

Основная ставка, что логично, была сделана на воспитанников магнитогорского хоккея или тех, кто в разные годы защищал цвета «Металлурга». Но один хоккеист выделяется на общем фоне. Сергей Шмелев станет главной звездой команды, а возможно, и всего чемпионата! На его счету 629 игр в КХЛ в составе «Атланта», «Спартака», ХК «Сочи», «Салавата Юлаева», «Адмирала» и «Нефтехимика»!

Главным образом этот хоккеист запомнился по выступлениям за уфимский клуб. Он провел несколько результативных сезонов. Однако в этом году дела у него в «Нефтехимике» пошли не лучшим образом. За нижнекамцев он сыграл лишь 10 матчей в текущем чемпионате КХЛ, в них отметился лишь одной заброшенной шайбой. Вероятно, турнир 3×3 станет для него возможностью перезагрузить свою карьеру. Тем более что в 31 год рано вешать коньки на гвоздь.

Есть в «Металлурге» и другие ребята, имеющие достаточно большой опыт игры в КХЛ. Прежде всего это Петр Варфоломеев, за плечами которого 334 матча в главной российской хоккейной лиге. Кстати, местный воспитанник, хотя и сыграл за родную команду лишь один сезон.

В остальном костяк магнитогорской дружины составили хоккеисты, которые большую часть карьеры провели в ВХЛ. Среди них голкипер Кирилл Кузьменко, защитники Никита Харькин и Михаил Гончар, нападающий Денис Полукаров, Андрей Олейников и Дмитрий Марченков. Их имена мало знакомы основной массе болельщиков. У хоккеистов есть возможность напомнить о себе.

Ну а поведет в бой «Металлург» Евгений Тимкин, один из старожилов российского хоккея, для него это будет тренерский дебют. В составе магнитогорского клуба он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, также в его карьере есть несколько удачных сезонов в «Витязе», СКА и «Салавате Юлаеве». В 2018 году он также завоевал титул «Железный человек» (он вручается игроку, который провел наибольшее количество матчей в КХЛ за последние три сезона).

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. «Металлург» (Магнитогорск). Состав команды на 1-й тур:

Вратари: Николай Шашков, Кирилл Кузьменко.

Полевые игроки: Никита Харькин, Денис Полукаров, Андрей Олейников, Дмитрий Марченков, Михаил Гончар, Сергей Шмелев, Петр Варфоломеев, Евгений Чурляев.

Любопытно будет посмотреть, как Евгений Леонидович Тимкин сработается со своей командой. И насколько эффективным будет Сергей Шмелев, который мог бы и сейчас усилить любой клуб КХЛ.