Хоккейный клуб «Металлург» выиграл миллион рублей в чемпионате КХЛ 3×3

Это уже вторая победа магнитогорцев в новом турнире

Магнитогорский «Металлург» одержал вторую победу в чемпионате КХЛ по хоккею 3×3. Сегодня, 6 января, южноуральцы выиграли суперигру в третьем туре турнира и заработали еще один миллион рублей. В решающем матче подопечные Евгения Тимкина по буллитам одержали победу над казанским «Ак Барсом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Металлурга» в 3-м туре чемпионата КХЛ 3×3 сыграли очень рационально. Начали турнир они неудачно, потерпев поражения в двух первых матчах с одинаковым счетом 5:6. Обидчиками магнитогорцев выступили «Ак Барс» и «Барыс».

На следующий день, правда, подопечные Евгения Тимкина выиграли южноуральское дерби у «Трактора». Но затем вновь последовало поражение от клуба из Татарстана — 2:4

Кстати, казанский «Ак Барс» показал в 3-м туре максимальный результат, выиграв все шесть матчей. И лишь в суперигре, результат которой не идет в итоговую таблицу, «зеленые» уступили магнитогорцам.

Именно «Металлург» выиграл 1 миллион рублей, который полагается победителю тура. Кстати, интересно, что это уже вторая победа в суперигре южноуральцев на старте чемпионата. Ранее они успешно выступили в первом туре.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. 3-й тур, 3-6 января, 2025 года. Результаты:

3 января

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 6:4

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:5

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:5

4 января

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 4:2

5 января

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:2

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 9:4

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3

6 января

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5

СУПЕРИГРА

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (бул.)

Что касается выступления челябинского «Трактора», то в целом «черно-белые» выступили не лучшим образом, заняв в туре итоговое третье место. По сути, все для них решалось в южноуральском дерби с «Металлургом». Выиграй у принципиального соперника в последний игровой день — и быть челябинцам участникам суперигры. Но увы, подопечные Дениса Козырева проиграли сражение (4:5) и вынуждены были завершить турнир.

Отметим, что по сравнению с первым туром, челябинцы произвели небольшие изменения в составе. Так, не был заявлен на третий тур Денис Мошаров. Зато отправились в Москву новобранцы Леонид Кулишов и Аркадий Шафигулин.

Следующий, 5-й тур, состоится уже на этой неделе — с 9 по 12 января. В нем сыграют участники второго квартета турнира — «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь» и минское «Динамо».

Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3×3.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.