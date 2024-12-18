Хоккейный клуб «Металлург» за один период уничтожил «Автомобилист» в чемпионате КХЛ

Магнитогорская команда во втором отрезке матча забросила четыре безответные шайбы

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» добились победы благодаря классной игре во втором периоде, в котором забросили четыре безответные шайбы в ворота соперника. Этого южноуральцам хватило для того, чтобы выиграть поединок со счетом 4:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева площадки имели заметное преимущество в первом периоде, в двух случаях обязаны были открывать счет в матче. Однако Павлу Акользину чуть не повезло, а бросок Никиты Михайлиса с убойной позиции блокировали защитники. Лишь под занавес периода гости создали пару опасных моментов, однако и они не смогли их реализовать.

Зато во втором периоде зрители увидели четыре заброшенных шайбы. И все они оказались в воротах уфимского клуба. Сначала Александр Петунин был самым расторопным на «пятаке» при игре в большинстве. Затем Андрей Козлов убежал в отрыв и удвоил преимущество. Причем, сделал он это, когда на льду у магнитогорцев было на одного игрока меньше.

Ну, а при игре в равных составах «Металлург» забил еще два гола. В течение одной минуты авторами заброшенных шайб стали Никита Михайлис и Павел Акользин. Так счет стал 4:0.

Надо было видеть полные от горечи и разочарования глаза главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина. Казалось, его подопечные мало в чем уступали сопернику, но за один период умудрились пропустить аж четыре шайбы, не ответив при этом ни разу.

Надо отдать должное гостям, они не сдались и попытались навязать борьбу. Тем более что на 5-й минуте третьего периода им удалось отыграть одну шайбу. Сделал это в большинстве Стефан Да Коста. «Автомобилист» пошел ва-банк за 4 минуты до финальной сирены, сняв вратаря. Забить смог только под самый занавес. Окончательный счет в матче (4:2) установил Анатолий Голышев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 18 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (0:0, 4:0, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Петунин (Даниил Вовченко, Робин Пресс), 20:32 (5×4).

2:0 — Андрей Козлов (Данила Паливко), 27:57 (4×5).

3:0 — Никита Михайлис (Владислав Еременко, Роман Канцеров), 36:35 (5×5).

4:0 — Павел Акользин (Егор Коробкин, Артем Минулин), 37:20 (5×5).

4:1 — Стефан Да Коста (Анатолий Голышев, Степан Хрипунов), 44:11 (5×5).

4:2 — Анатолий Голышев (Стефан Да Коста, Даррен Диц), 56:41 (6×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Павел Акользин («Металлург»)

Выделим игру этого габаритного хоккеиста. Он часто оказывался с шайбой, брал игру на себя. Забросил одну шайбу, хотя мог отличаться еще как минимум дважды.

Стефан Да Коста («Автомобилист»)

Забил гол, оформил ассист. Был одним из самых активных в составе гостей. Его игра едва не перевернула ход матча в третьем периоде.

Никита Михайлис («Металлург»)

Еще один хоккеист, который выделялся на общем фоне. Часто бросал по воротам, цели достиг один из его бросков.

Теперь «Металлург» с хорошим настроением будет готовиться к следующей игре, в которой дома сыграет с одним из лидеров Восточной конференции уфимским «Салаватом Юлаевым».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).