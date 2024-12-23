Хоккейный клуб «Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом» в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы выиграли в овертайме 2:1, хотя должны были побеждать в основное время матча

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вырвали победу в овертайме у омского «Авангарда» в чемпионате КХЛ — 2:1. Южноуральцы имели огромное преимущество, нанесли 50 бросков с створ ворот соперника, однако забросили лишь две шайбы. У омичей классный матч выдал голкипер Никита Серебряков, однако у «сталеваров» были свои два героя. Рассказываем, как сложился матч двух принципиальных соперников.

«Металлург» в первом периоде играл здорово, по-чемпионски. Уже в стартовую пятиминутку хозяева льда обрушили шквал атак на ворота гостей. Причем, старались каждую из них завершать броском. После одного из таких бросков в исполнении Никиты Коробкина шайба угодила в штангу.

«Авангард» в эти минуты даже и не помышлял о какой-то контригре. Но героически сдерживал натиск соперника. Выстояли омичи и при игре в меньшинстве. Голкипер «ястребов» Никита Серебряков трудился в поте лица. Магнитогорцы, ослабевая хватку, спустя некоторое время вновь включали форсаж. Попытался было сыграть нестандартно Данила Юров, но лакросс ему не удался: шайба в последний момент сошла с крюка. 20:6 — такое соотношение бросков в створ ворот было в первом периоде. Но на табло горели нули.





Зато в самом дебюте второго периода хоккейный бог вознаградил хозяев площадки за старания и активность в атаке. Сольный проход Никиты Михайлиса завершился тем, что форвард «Металлурга» закатился за ворота соперника, обманул защитника и выдал передачу на «пятак» на Романа Канцерова. Того защитники омичей «проспали» — 1:0!

«Авангард» ответил двумя неплохими острыми выпадами, однако голкипер «Металлурга» Илья Набоков был надежен. В середине периода грубую ошибку в чужой зоне совершил форвард гостей Эмиль Галимов. Помог ему это сделать благодаря прессингу Никита Михайлис. Форвард «Металлурга» убежал на рандеву с голкипером омичей, однако переиграть того не смог.

Шикарный момент для того, чтобы увеличить преимущество упустил защитник «Металлурга» Данила Паливко. Партнеры по команде вывели его на убойную позицию, но шайба после броска магнитогорца каким-то чудом не попала в створ ворот.





Все должен был решить третий период. Он складывался в пользу «Металлурга»: игроки магнитогорской команды чаще были с шайбой, контролировали ход игры. Однако «Авангард» нашел возможность сравнять счет. Цели достиг бросок от синей линии в исполнении Михаила Гуляева — 1:1.

«Ястребы», окрыленные успехом, тут же организовали еще пару опасных атак. Парадокс в том, что они даже были ближе к успеху в концовке матча. Но это было бы в высшей степени несправедливо, если учесть, какое колоссальное преимущество было у «Металлурга» на протяжении всей игры. Основное время матча так и не выявило победителя. А в овертайме в контратаке убежал в отрыв Никита Михайлис. Выиграть дуэль у голкипера у него не получилось, зато на добивании был тут как тут Роман Канцеров — 2:1!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 23 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 от (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Роман Канцеров (Никита Михайлис), 20:27 (5×5).

1:1 — Михаил Гуляев (Павел Коледов, Майкл Маклауд), 47:09 (5×5).

2:1 — Роман Канцеров (Никита Михайлис), 63:45 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Организовал два гола магнитогорской команды, в обоих случаях сделав все, чтобы Роман Канцеров забросил шайбы. Мог и сам забивать, но где-то подвела неточность, где-то элементарно не повезло.

Роман Канцеров («Металлург»)

Забросил две шайбы, был активен. Но все же не первая звезда матча. Почему? Смотри выше.

Никита Серебряков («Авангард»)

Отразил 48 бросков, трудился в поте лица. Во многом благодаря ему «Авангард» зацепил в Магнитогорске 1 очко.

«Металлург» сравнял счет в противостоянии с «Авангардом» в текущем чемпионате КХЛ (2-2), но уже совсем скоро их ждет пятый матч: он состоится 30 декабря в Омске. Но перед этой битвой магнитогоцам предстоит сыграть 28 декабря в Екатеринбурге с «Автомобилистом».