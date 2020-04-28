«Здоровье — самое главное»: федерация кикбоксинга призывает южноуральцев оставаться дома

Они записали видеообращение.

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Федерация кикбоксинга Челябинской области записали свое видеообращение к южноуральцам, в котором призывают всех оставаться дома во время пандемии коронавирусной инфекции.

В обращении приняли участие вице-президент федерации Станислав Петров, мастер спорта международного класса, чемпион мира Александр Бобров и мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира Кирилл Воробьев.

«Мы, спортсмены, как и все жители, соскучились по своему любимому делу. Для нас это тренировки и соревнования. Многие из нас уже имеют собственные залы и для нас это основной источник дохода. Но мы понимаем, что здоровье наших воспитанников — самое главное. Как бы сейчас ни было тяжело, наша задача — дать отпор коронавирусу. Поэтому лучше оставаться дома», — говорится в заявлении спортсменов.

Они призывали южноуральцев заняться домашними тренировками, проводить время с семьей, читать книги и смотреть фильмы. Ведь именно самоизоляция может помочь сохранить здоровье окружающих.

Напомним, что на сегодняшний день, 28 апреля, в Челябинской области зафиксировано 432 случая заболевания COVID-19.