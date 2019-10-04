Мать троих детей завоевала «серебро» Кубка мира по кикбоксингу

Свою медаль челябинка получила в дисциплине фулл-контакт.

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На Кубок мира по кикбоксингу в Анапу съехались представители 28-ми стран. Более 1 200 участников. И среди них — мама троих детей Наталья Хасанова из Челябинска.

Наталья стала серебряным призером соревнований в дисциплине «фулл-контакт» в категории до 70 килограммов. Тренер спортсменки Юзиф Мамедов рассказал, в чем особенность именно этой дисциплины.

«В дисциплине К-1, которая является самой жесткой и зрелищной, спортсмены носят шорты, и дополнительно работает колено. Здесь же, в фулл-контакте, мы работаем в штанах, и удар коленом запрещен», — рассказал Юзиф Мамедов, тренер по универсальному бою, ММА и кикбоксингу.

В финальном бою с соперницей из Финляндии челябинке Наталье Хасановой удалось завоевать «серебро». Подняться на высшую ступень пьедестала помешала простуда.

«Температура высокая была, нос заложен, кислорода не хватало. Но сами соревнования были интересными, все понравилось», — поделилась Наталья Хасанова.

Также еще одну медаль завоевал представитель Челябинска Александр Калугин. У него «бронза» Кубка мира в категории до 57 килограммов, в дисциплине «пойнт-файтинг».

Каждый год уровень соревнований Кубка мира растет, уже седьмой год подряд город Краснодарского края собирает квалифицированных бойцов во всех разделах кикбоксинга. Судьи оценивают красоту техники, тактические и технические элементы. Теперь в планах у Натальи Хасановой выступить на Чемпионате мира по смешанным единоборствам в Италии, но на мировые старты в октябре она уже отправится вместе со своим 17-летним сыном, который тоже занимается ММА.