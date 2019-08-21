«Здесь вежливые и гостеприимные люди»: Энтони Ярду понравился Челябинск

Об этом боксер рассказал на пресс-конференции перед боем с Ковалевым.

Сегодня, 21 августа, в ледовой арене «Трактор» состоялась пресс-конференция перед боем Ковалев vs Ярд, где встретились главные действующие лица этого поединка: Сергей Ковалев и Энтони Ярд.

Накануне, 20 сентября, вечером Сергей Ковалев и его тренер Джеймс Макгирт прилетели в Челябинск. А соперник челябинца, британец Энтони Ярд, прилетел в столицу Южного Урала на день раньше и уже опубликовал свое первое интервью в своем Instagram-аккаунте.

«Я очень уважаю Сергея, поскольку он очень опытный и серьезный боксер. Но в то же время я, хоть и молодой, но очень амбициозный. Я верю в свои силы и буду делать все возможное, чтобы завершить бой своей победой», — прокомментировал Энтони Ярд.





Ярд достаточно активно «нападает» на Ковалёва в социальных сетях, публикуя различные фотографии, где он нокаутирует будущего оппонента.

«Я просто размещал фотографии и картинки. Я боксер, это касается только меня и Сергея. Мы визуализируем предстоящий бой и настраиваем себя на победу. На самом деле это будет поединок огромного опыта и большого настроя. На ринге я хочу остаться самим собой, быть максимально сконцентрированым, сфокусированым, буду очень серьезно настраиваться на бой», — рассказал Ярд.

Сам Сергей достаточно сдержанно реагирует на провокации британца, заявляя, что «Ярд не лев, а львёнок. Буду его перевоспитывать».

«Он может говорить, что угодно, все что хочет. Но сказать и сделать — это разные вещи. Он будет платить за все, за его посты, за его слова. Энтони лишь ребенок», — ответил Сергей.





К слову, Энтони Ярд, который прилетел в Челябинск 19 августа, уже успел по нему погулять и выставить фото в свои аккаунты в соцсетях.

«Я увидел плакаты с Сергеем и мной, город красивый, здесь вежливые и гостеприимные люди. Я приехал в Челябинск, чтобы делать свою работу. Но я наслаждаюсь временем, которое провожу здесь», — рассказал Энтони Ярд.

После пресс-конференции Сергей Ковалев и Энтони Ярд подписали плакаты с афишей своего боя, которые подарят всем детским школам и секциям по боксу, чтобы вдохновлять юных южноуральских боксеров на победы.





Напомним, что завтра, 22 августа, на площади перед ледовой ареной «Трактор» пройдут открытые тренировки Сергея Ковалева и Энтони Ярда, а 23 августа, в пятницу в 7 часов вечера состоится взвешивание участников турнира, которое закончится выступлением легендарного боксера Рой Джонса-младшего. Он исполнит несколько хип-хоп-композиций, после чего гости мероприятия смогут сфотографироваться с чемпионом мира. Кроме того, в пятницу будут разыграны футболки, плакаты с автографами и различные сувениры.