Организаторы боя Ковалев vs Ярд презентовали визуальную концепцию шоу

Поединок состоится уже в субботу, 24 августа, в ЛА «Трактор».

Всего 4 дня осталось до главного поединка этого лета. В субботу, 24 августа, пройдет бой на защиту титула чемпиона мира WBO между челябинцем Сергеем Ковалевым, который сегодня прилетит в столицу Южного Урала, чтобы завершить финальную подготовку, и британцем Энтони Ярдом.

Сегодня организаторы поединка презентовали концепцию визуального шоу, которое будет дополнять турнир. Выход на ринг будет собран в виде комплекса из трех гор высотой от четырех до восьми метров. От главной сцены в глубину зала будут уходить длинные световые линии, чтобы каждый гость смог прочувствовать атмосферу шоу.

«Гора — это символ Урала, в центре нее зарождается сила. Эта энергия пульсирует и распространяется по всему миру. Сергей Ковалев — олицетворение этой силы», — рассказали о своем выборе организаторы.

Добавим, что 22 августа, в четверг, на площади перед ледовой ареной «Трактор» состоятся открытые тренировки спортсменов, а в пятницу, 23 августа, пройдет традиционное взвешивание боксеров и «дуэль взглядов». Также известно, что специальным гостем этого дня и всего турнира станет легенда бокса Рой Джонс-младший, который даст на площади перед ареной «Трактор» небольшой рэп-концерт. Мероприятия этих двух дней открыты для всех желающих.

Помимо главного поединка между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом, еще состоятся 10 боев, в том числе и титульные. Начнется турнир в 17:00.