«Ярд называет себя львом, но он львенок»: Сергей Ковалев прилетел в Челябинск

В аэропорту его встречали корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

Сегодня, 20 августа, вечером боксер Сергей Ковалев вместе со своим тренером Джеймсом Макгиртом прилетел в Челябинск. В аэропорту их встречали преданные южноуральские фаната и корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя в родном городе, а также рассказал, почему в аэропорту его не встречают друзья и родные.

«Перед прилетом в Челябинск не было никакого волнения, очень соскучился по друзьям, родственникам, родным. Но не сказал им время прилета, чтобы не чувствовать нервозность. Пожалуйста, перед боем не звоните и не пишите, это будет очень отвлекать», — отметил Ковалев.

Вместе с Ковалевым прибыл и его тренер — Джеймс «Бадди» Макгирт. Он прилетел помочь Сергею подготовиться к важному бою и увидеть родину челябинского боксера.

«Джеймс впервые в Челябинске и третий раз в России. Покажу ему свой первый дом, где я рос. А в плане подготовки— в планах у меня тренировки для подгонки веса», — рассказал Сергей.

Также Сергей «Крашер» Ковалев отметил поведение его соперника, британца Энтони Ярда, в социальных сетях.

«Ярд себя называет львом, но он не лев, а львенок. Будем его перевоспитывать. В силу своего опыта мне это знакомо, было много таких. Они все такие, все так себя вызывающе ведут. Будем ставить выскочку на место. Много пишет неприятных вещей. Я не заморачиваюсь, это его дело и право, но за все надо платить», — заявил Сергей Ковалев.

Напомним, бой челябинца Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда состоится в субботу, 24 августа, в ледовой арене «Трактор». Помимо главного поединка этого вечера гостей ожидают еще 10 боев, в том числе и титульные. Начнется турнир в 17:00.