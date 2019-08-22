Перед боем «Ковалев vs Ярд» прошли открытые тренировки

Боксеры показали свое мастерство на площади возле ЛА «Трактор».

Сегодня, 22 августа, на площади возле ледовой арены «Трактор» состоялись открытые тренировки боксеров, участвующих в поединках, приуроченных к шоу «Ковалев vs Ярд». Также свои тренировки провели и главные действующие лица — Сергей Ковалев и Энтони Ярд. После занятий боксеры ответили на вопросы публики.

Первым провел свою тренировку британец Энтони Ярд. Он показательно боксировал со своим тренером.

«Моя реальность — борьба и бокс. Я восхищаюсь Рой Джонсом-младшим, он — легенда, мой любимый боксер. Я действительно польщен тем, что он будет присутствовать здесь. Он тот человек, у которого есть настоящий природный талант», — ответил на вопросы Энтони Ярд.

Также британский боксер рассказал, что ему нравится в России и что здесь бокс представлен на высоком и профессиональном уровне.

«Да здравствует Россия», — попрощался Энтони с челябинской публикой.

А Сергей Ковалев показал довольно легкую тренировку: потренировался с мячиком, прикрепленным к голове и сделал показательные движения. После этого Сергей также, как и Энтони, ответил на вопросы публики, которая очень тепло встретила своего земляка. Ковалев не скрывал, что ему было очень приятно.

«Спасибо всем, кто пришел, я вас благодарю за то, что вы есть и фанатеете от бокса. Любите бокс, занимайтесь боксом», — рассказал Сергей.

Также на сцену вышел преданный фанат челябинского «Крашера», он приехал на бой из Ямала. Самым главным поклонником Сергея оказался слепой мужчина, который сам сделал подарок боксеру — фигуры титульного пояса и боксерских перчаток. Ковалев был очень польщен и не оставил своего преданного поклонника без ответного подарка.

«А теперь мне надо на реальную тренировку. Все-таки, здесь не то место, чтобы показывать свои умения и навыки, которые мне пригодятся в субботу»,

— сказал Сергей Ковалев по окончании мероприятия.

Напомним, завтра, 23 августа, на площади перед ледовой ареной «Трактор» состоится традиционное взвешивание боксеров, а уже в субботу, 24 августа, долгожданный бой Ковалев vs Ярд. Этот поединок будут показывать в 100 странах мира, так что абсолютно любой человек, не попавший в Челябинск, сможет посмотреть его в режиме реального времени.