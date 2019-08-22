Сегодня, 22 августа, на площади возле ледовой арены «Трактор» состоялись открытые тренировки боксеров, участвующих в поединках, приуроченных к шоу «Ковалев vs Ярд». Также свои тренировки провели и главные действующие лица — Сергей Ковалев и Энтони Ярд. После занятий боксеры ответили на вопросы публики.
Первым провел свою тренировку британец Энтони Ярд. Он показательно боксировал со своим тренером.
«Моя реальность — борьба и бокс. Я восхищаюсь Рой Джонсом-младшим, он — легенда, мой любимый боксер. Я действительно польщен тем, что он будет присутствовать здесь. Он тот человек, у которого есть настоящий природный талант», — ответил на вопросы Энтони Ярд.
Также британский боксер рассказал, что ему нравится в России и что здесь бокс представлен на высоком и профессиональном уровне.
«Да здравствует Россия», — попрощался Энтони с челябинской публикой.
А Сергей Ковалев показал довольно легкую тренировку: потренировался с мячиком, прикрепленным к голове и сделал показательные движения. После этого Сергей также, как и Энтони, ответил на вопросы публики, которая очень тепло встретила своего земляка. Ковалев не скрывал, что ему было очень приятно.
«Спасибо всем, кто пришел, я вас благодарю за то, что вы есть и фанатеете от бокса. Любите бокс, занимайтесь боксом», — рассказал Сергей.
Также на сцену вышел преданный фанат челябинского «Крашера», он приехал на бой из Ямала. Самым главным поклонником Сергея оказался слепой мужчина, который сам сделал подарок боксеру — фигуры титульного пояса и боксерских перчаток. Ковалев был очень польщен и не оставил своего преданного поклонника без ответного подарка.
«А теперь мне надо на реальную тренировку. Все-таки, здесь не то место, чтобы показывать свои умения и навыки, которые мне пригодятся в субботу»,
— сказал Сергей Ковалев по окончании мероприятия.
Напомним, завтра, 23 августа, на площади перед ледовой ареной «Трактор» состоится традиционное взвешивание боксеров, а уже в субботу, 24 августа, долгожданный бой Ковалев vs Ярд. Этот поединок будут показывать в 100 странах мира, так что абсолютно любой человек, не попавший в Челябинск, сможет посмотреть его в режиме реального времени.