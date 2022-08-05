Продолжается строительство лыжного центра в районе Карпова пруда в Челябинске

Площадку проинспектировала глава города Наталья Котова

В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным гонкам в районе Карпова пруда. Сегодня, 5 августа, объект проинспектировала глава города Наталья Котова, отметив, что на площадке завершены земляные работы. Лыжероллерная трасса будет готова к концу 2022 года, а на втором и третьем этапах реконструкции будет увеличена ее протяженность, построены крытое административное здание с раздевалками и полузакрытый биатлонный комплекс.



При строительстве трассы немного изменят естественный рельеф местности — создадут поперечные и продольные уклоны. Это нужно, чтобы обеспечить плавный выход спортсменов к виражам. Протяженность трассы составит 2,5 километра, а ее ширина — от 6 до 9 метров. На втором и третьем этапах реконструкции будет увеличена ее протяженность до 3,75 километра.

Сейчас на этом месте расположена единственная в городе официальная лыжная трасса, но уже в следующем году она может стать лыжероллерной, с современным покрытием, освещением, благоустройством, теплыми раздевалками и сервисными боксами для подготовки лыж.

«Место историческое — именно здесь формировались лыжные батальоны, а в послевоенное время и по сей день тренировались спортсмены и любители. Уже полностью завершены земляные работы. Впереди строительство раздевалок, судейских помещений, кабин для обработки лыж, монтаж ограждений, освещения, озеленение и благоустройство территории», — отметила Наталья Котова в своем официальном телеграм-канале.

Глава города отметила, что проект выгодно отличают особенности рельефа — на участке есть естественные спуски и подъемы. Здесь же построят трассу для сноубордистов, оборудованную бугельным подъемником.

«Строительство было бы невозможным без поддержки губернатора А. Л. Текслера. Мы хотим, чтобы челябинский центр лыжных видов спорта стал одним из лучших в стране и принимал соревнования любого уровня», — добавила Наталья Котова.

Напомним, что в феврале этого года проинспектировал лыжную трассу у Карпова пруда губернатор. Алексея Текслера познакомили с особенностями проекта. Глава региона подчеркнул важность такого спортивного объекта для развития лыжных видов спорта — спортсмены получат возможность проводить на новой трассе всесезонный учебно-тренировочный процесс.