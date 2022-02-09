В Челябинске построят современную лыжероллерную трассу

Спортсмены смогут проводить круглогодичные тренировки на объекте

В Челябинске создадут условия для проведения круглогодичного тренировочного процесса представителям лыжных видов спорта. Сегодня, 9 февраля, Алексей Текслер проинспектировал лыжную трассу у Карпова пруда на северо-западе Челябинска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сейчас на этом месте расположена единственная в городе официальная лыжная трасса, но уже в следующем году она может стать лыжероллерной, с современным покрытием, освещением, благоустройством, теплыми раздевалками и сервисными боксами для подготовки лыж.

Работы по асфальтированию 2,5-километровой существующей трассы начнутся уже этой весной. На втором и третьем этапах реконструкции будет увеличена ее протяженность, построят крытый комплекс с раздевалками и сервисные установки для подготовки лыж, а также полузакрытый биатлонный комплекс.

«Все эти работы позволят спортсменам проводить всесезонный тренировочный процесс, поднять общий уровень развития лыжных видов спорта в регионе, привлечь к занятиям физической культурой молодежь. Лыжероллерная трасса должна будет отвечать не только региональным, но и федеральным стандартам», — подчеркнул Алексей Текслер.

Начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников считает, что трасса сложновата для любителей, там хороший перепад высот. Но на Карпов пруд приезжает много горожан, которые любят просто прогуляться на лыжах.

«Когда сам Карпов пруд замерзает, мы по нему нарезаем трассу специально для тех, кому хочется просто пройтись, подышать, оздоровиться. Плюс на этом участке есть любительская трасса для сноубордистов, постараемся ее тоже сохранить», — говорит Максим Клещевников.

По словам директора челябинской СШОР-5 Владимира Воронова, все необходимые работы будут проведены в течение двух лет.