В Челябинске готовятся к открытию лыжные трассы в районах города

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В разных районах Челябинска будут открыты специально оборудованные лыжные трассы, на которых смогут бесплатно прокатиться все желающие. Накануне сотрудники МБУ «Спортивный город» и СШОР-5 по лыжным видам спорта подготовили и открыли две двухкилометровые трассы в парке «Плодушка» в Ленинском районе, сообщает администрация Челябинска.

В парке «Плодушка» один круг трассы подготовлен согласно стандартам классического хода, а второй предназначен для конькового. Обе лыжни полностью готовы к эксплуатации и ждут всех желающих для катания. Сегодня их открытие ознаменовано первым праздничным забегом.

Также готовятся организованные лыжни в Никольской роще, на озере Смолино, в экопарке, в районе поселка АМЗ («Пионерские горки» около Шершней), на Первом озере, в парке Гагарина и Каштакском бору. Появится и трасса, соединяющая лыжероллерный центр «Карпов пруд» и КСК «Рифей».

В ближайшее время все любители спорта и здорового образа жизни смогут насладиться полноценным катанием на лыжах в абсолютно разных районах города.