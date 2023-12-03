Сергей Телегин принес победу «Трактору» в хоккейном матче с ЦСКА

Челябинский клуб в чемпионате КХЛ вырвал победу у столичных «армейцев» со счетом 3:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в домашнем поединке чемпионата КХЛ над московским ЦСКА со счетом 3:1. В составе хозяев отличный матч провела первая пятерка «черно-белых», на счету которой три заброшенные шайбы. Пополнил свой бомбардирский счет форвард южноуральцев Максим Шабанов, в активе которого три результативных очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Месяц назад команды уже встречались друг с другом в чемпионате КХЛ. Тогда, 7 ноября, в Москве челябинцы нанесли болезненное поражение «армейцам», выиграв со счетом 4:0. «Трактор» и на своей площадке смог выиграть у одного из фаворитов Лиги. Не так уверенно, как в столичном поединке, зато целиком и полностью заслуженно.

Уже в дебюте матча команды обменялись заброшенными голами. Сначала в большинстве Максим Шабанов подставил клюшку и изменил траекторию полета шайбы после броска Сергея Телегина. Полторы минуты спустя гости ответили точным выстрелом Кирилла Долженкова. Соперники не раз создавали опасные моменты, но больше отличиться в первом периоде не смогли.

Во втором отрезке матча вновь напомнил о себе Сергей Телегин. Защитник «Трактора» снова зарядил свою «пушку» от синей линии, причем в касание: шайба юркнула в угол «красно-синих» ворот — 2:1! Забегая вперед, скажем, что этот гол в итоге и стал победным.

Ну, а окончательный счет в матче установил Владимир Ткачев. Хоккеистам «Трактора» получилось организовать быструю контратаку «3 в 2», в которой поучаствовали Данил Юртайкин и Максим Шабанов. Столичные армейцы не смогли найти в себе силы на финальный штурм.

Послезавтра, 5 декабря, подопечные Алексея Заварухина сыграют в Челябинске с другим армейским клубом, питерским. Матч пройдет в арене «Трактор», билеты на него все раскуплены. Любители хоккея смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале ОТВ или сайте 1obl.tv.

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