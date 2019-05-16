/ Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин

Игрок «черно-белых» принял участие в акции «Зарядка со стражем порядка».

Хоккеист челябинского «Трактора» Артем Бородкин принял участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Защитник провел утреннюю тренировку для шестисот человек в самом центре южноуральской столицы. И признался, что, несмотря на отпуск, каждое утро начинает с разминки, поддерживая таким образом спортивную форму.

Для хоккеиста зарядка и разминка — это его спортивное долголетие и важный нюанс, Каждый профессиональный спортсмен, не только хоккеист знает, чтобы избежать травмы нужно делать профилактику, а профилактика это разминка, зарядки, разогрев мышцы перед соревнованиями и тренировками. Я сейчас в отпуске, но заряду делаю. Нельзя расслаблять на 100%, нужно держать себя в тонусе. — рассказал сайту «Первый областной» защитник «Трактора» Артем Бородкин.

Защитник признался, что участвует в подобной акции впервые. Для участников Артем Бородкин приготовил комплекс легких упражнений, которые выполняет сам. Акция «Зарядка со стражем порядка» проходит не только для сотрудников органов внутренних дел, но и для

и учащихся спортивных школ, студентов и работников предприятий. Среди них и Марина Сколовская, которая раньше занималась гимнастикой и тхэквондо, а сейчас увлекается стрельбой из пистолета. Девушка уверена, что опыт Артема Бородкина пригодится ей в будущем.

Отметим, что на утренней разминке в центре города Артем Бородкин также принял участие в церемонии награждение. Защитник «черно-белых» вручил юным школьникам знаки комплекса ГТО.