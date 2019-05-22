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/ Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»

Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»

Благодарности получили серебряные призеры юниорского чемпионата мира и другие воспитанники «черно-белых».
сегодня в 15:31
  |  Хоккей

Руководство «Трактора» наградило хоккеистов и тренеров клубной системы за успехи на международных и российских соревнованиях. Слова благодарности высказали генеральный директор «Трактора», почетный гражданин Челябинска Борис Видгоф, директор хоккейной школы «черно-белых» Андрей Кудинов, депутат и Председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Видгоф и первый заместитель директора челябинской команды Евгений Иванов.

Первым слово взял Борис Видгоф, который поблагодарил родителей хоккеистов за то, что они воспитали прекрасных игроков и отличных мужчин.

Хочу вам сказать огромное спасибо, слова благодарности за ваших детей, за то, что вы их правильно воспитали. И они вместе с нами делают Челябинск еще круче, еще весомее, и, конечно же, нашу школу «Трактор». — сказал Борис Видгоф.

Среди награжденных — серебряные призеры юниорского первенства мира Александр Кирпичников и Илья Горбунов из «Белых Медведей». А также команда 2002 года рождения, занявшая третье место на первенстве страны.

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