Ушуистка проведет в Челябинске «Зарядку со звездой»

Спортивное мероприятие состоится в парке имени Пушкина.

В челябинском парке имени Пушкина пройдет «Зарядка со звездой». Ее возглавит многоктратная победительница первенств УрФО и России, победительница турнира по ушу «Уральский медведь» и призер международных соревнований Елизавета Исаенко.

«Хорошее настроение горожанам обеспечат и юные воспитанники челябинской спортивной школы по ушу „Держава“, которые выступят с показательными спортивными номерами. А знаменитая спортсменка покажет, какие упражнения она делает каждое утро, чтобы всегда оставаться в отличной форме», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что «Зарядка со звездой» проходит в рамках проекта «Встречи с интересными людьми», основной целью которых является популяризация спорта и здорового образа жизни среди горожан. Организаторами мероприятия являются Совет родителей Челябинской области при поддержке Управления культуры города и Центра культурно-информационной деятельности. Партнером акции является спортивная школа ушу «Держава».

«Зарядка со звездой» состоится на центральной площади парка имени Пушкина в воскресенье, 7 июля, в 14:00.