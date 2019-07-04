В челябинском парке имени Пушкина пройдет «Зарядка со звездой». Ее возглавит многоктратная победительница первенств УрФО и России, победительница турнира по ушу «Уральский медведь» и призер международных соревнований Елизавета Исаенко.
«Хорошее настроение горожанам обеспечат и юные воспитанники челябинской спортивной школы по ушу „Держава“, которые выступят с показательными спортивными номерами. А знаменитая спортсменка покажет, какие упражнения она делает каждое утро, чтобы всегда оставаться в отличной форме», — рассказали сайту «Первый областной» в
Отметим, что «Зарядка со звездой» проходит в рамках проекта «Встречи с интересными людьми», основной целью которых является популяризация спорта и здорового образа жизни среди горожан. Организаторами мероприятия являются Совет родителей Челябинской области при поддержке Управления культуры города и Центра
«Зарядка со звездой» состоится на центральной площади парка имени Пушкина в воскресенье, 7 июля, в 14:00.
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