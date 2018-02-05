/ Юный Кольцов получил «Заряд» от Сони Гудим за креатив

Сын защитника «Трактора» стал автором самой интересной идеи для Матча звезд КХЛ.

Перед Матчем звезд КХЛ ведущая «Трактор ТВ» Соня Гудим объявила конкурс. Она просила помочь центральному нападающему команды Полу Щехуре совершить самый эффектный бросок на Мастер-шоу. Автора оригинальной идеи обещали наградить профессиональной клюшкой. Среди вариантов, представленных болельщиками, выделился один. Вместо хоккейной экипировки Щехуре предлагали облачиться в форму для гольфа. Идея принадлежала сыну защитника Кирилла Кольцова.

Было больше 100 комментариев. Предлагали надеть костюм собаки или Санты, были совсем нереальные идеи, например, улететь на Луну после броска. Самый классный вариант был у Никиты Кольцова. Мы могли бы использовать эту идею с гольфом, но у «Трактора» был плотный игровой график, и мы не успели отрепетировать. — рассказала сайту «Первый областной» Соня Гудим.

Идея с гольфом понравилась всем, потому что этот вид спорта является одним из увлечений Пола Щехуры. Клюшка «Заряд» отправилась Никите Кольцову, который сам играет в хоккей, и тоже является центральным нападающим.

Я занимаюсь хоккеем с 4 лет, с 2 лет встал на коньки — и пошло. У меня уже много клюшек, есть один «Заряд». Как папа скажет, так и поступлю с новой. Когда участвовал в конкурсе, написал первое, что в голову пришло. Подумал о гольфе. Об увлечении Пола Щехуры я и не знал. — поделился с сайтом «Первый областной» Никита Кольцов.

Напомним, на Матче всех звезд Пол Щехура выступал за дивизион Харламова. Соня Гудим помогала тренеру в дивизионе Тарасова. В итоге под ее руководством команда добыла победу.

Добавим, что клюшка «Заряд» выпускается под руководством Даниса Зарипова. На подарочном экземпляре хоккеист оставил свой автограф.