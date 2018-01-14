Медитация и критика Сони Гудим привели команду к победе в Матче звезд КХЛ

Помощник тренера указала на нарушение судьям.

Матч звезд КХЛ завершился победой дивизиона Тарасова. Помощником тренера выступала Соня Гудим. Она проводила с хоккеистами большое количество времени, настраивая их на победу, вселяя боевой дух. Для этого она использовала разные способы. Сначала Соня показала себя жестким тренером. Это отметил голкипер дивизиона Тарасова. Затем девушка решила использовать индийские практики — медитацию. Перед финальным матчем Соня попросила о дружной игре и абсолютной победе.



Играем дружно, друг за друга. На победу. Никого не подпускаем на свой пятак. Хозяевам ничего не отдаем. Мы должны выйти и размазать их. Понятно? — обратилась к хоккеистам Соня Гудим.



В ходе матча помощник тренера пристально следила за происходящим на льду. Даже заподозрила Егора Мартынова в нечестной игре и попросила судей измерить его клюшку. Та действительно не соответствовала стандартам, за это дивизион Тарасова пробил буллит.



В итоге команда Тарасова обошла дивизион Чернышева на 1 очко. Все благодаря буллитам.



Дивизион Тарасова 5:4 Дивизион Чернышева



Особенно в этой игре отличились Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Николай Коваленко («Локо»).