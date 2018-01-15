/ Соня Гудим и Белый Мишка расскажут о «кухне» Матча звезд КХЛ на 1obl.tv

В онлайн-режиме участники поделятся секретами звездного уикенда.

Весь Южный Урал пристально следил за Матчем звезд КХЛ, проходившим 13 и 14 января. Участие в мероприятии принимали хоккеисты «Трактора» и «Металлурга», а также Соня Гудим. За их работой на арене следили камеры, однако «кухню» Матча всех звезд от зрителей скрыли. Рассказать южноуральцам, как прошло мероприятие, что оказалось самым сложным, а что самым интересным, чем запомнился звездный уикенд, вызвались его участники. Диалог с ними пройдет в прямом эфире.

В пресс-центр медиахолдинга ОТВ придет Соня Гудим, помогавшая тренеру в дивизионе Тарасова, маскот Белый Мишка, поддерживавший нашего хоккеиста, Пола Щехуру, а также два самых преданных фаната хоккея, прилетевшие в Астану, чтобы смотреть Матч звезд КХЛ с трибуны. Это житель Челябинска и его маленький сын. - поделилась с сайтом «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Пресс-конференция, посвященная Матчу звезд КХЛ, состоится 16 января в 14:00. Следите за ее ходом на «Онлайн ТВ».Кроме того, зрители смогут задать собственный вопрос участникам Матча всех звезд. Специальный пост для этого появится в официальной группе сайта 1obl.ru «ВКонтакте». Автор самого креативного вопроса получит специальный приз от «Первого областного». Победителя выберут участники конференции.

Напомним, Соня Гудим была помощником тренера в дивизионе Тарасова на Матче звезд КХЛ. Под ее руководством команда добыла золотые медали.