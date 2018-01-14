Команда под руководством Сони Гудим добыла первую победу на Матче звезд КХЛ

﻿Исход игры решился по буллитам.

Первая игра завершилась на Матче звезд КХЛ. На льду встретились дивизион Харламова и дивизион Тарасова. Последний участвует в мероприятии под руководством Сони Гудим, она является помощником тренера. Начало игры было спокойным. Хоккеисты играли не в полную силу, однако после первой шайбы ситуация изменилась.



Открыл счет Брэндон Козун (ярославский «Локомотив») из дивизиона Тарасова. Его проверяли на положение вне игры, но в итоге шайбу засчитали. Затем актвизировался дивизион Харламова, где выступал защитник «Трактора» Пол Щехура. Он не отличился в этом матче, зато себя показали Владимир Ткачев («Акбарс») и Сергей Мозякин («Металлург»). Они вывели игру на преимущество.



Соня Гудим настраивала своих подопечных на игру с помощью медитации. К этому предложению отнеслись сомнительно, однако свой результат она дала: Никита Нестеров («ЦСКА») забил второй гол, а Брэндон Козун на последних минутах забросил третью шайбу, сравняв счет после удачной атаки Владимира Ткачева.



Исход решился по буллитам. Дивизион «Харламова» делал ставку на Пола Щехуру и Павла Варфоломеева («Югра»), но они себя не проявили. А вот все тот же Брэндон Козун и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») обыграли вратаря, принеся победное очко своему дивизиону.



Дивизион Тарасова 4:3 Дивизион Харламова



Отметим, что дивизион Харламова был лучшим по итогам Мастер-шоу, а вот дивизион Тарасова шел на последнем месте.