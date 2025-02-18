Магнитогорские спортсмены выиграли зональный этап фестиваля ГТО

Они завоевали путевку на финал областных соревнований

Стали известны победители и призеры зонального этапа X зимнего областного фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне». В состязаниях приняли участие шесть команд зоны «Юг», а лучше других с испытаниями справились спортсмены из Магнитогорска. Они завоевали путевку в финал соревнований, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В зональном этапе фестиваля ГТО, прошедшем в Магнитогорске, приняли участие шесть команд зоны «Юг». Среди них представители Магнитогорского и Локомотивного городского округов, а также спортсмены из Варненского, Чесменского, Карталинского и Верхнеуральского районов.

Участникам необходимо было выполнить нормативы комплекса ГТО: бег на лыжах, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье и прыжки в длину с места толчком двумя ногами.

Итоговые места в командном зачете распределились следующим образом:

1-е место — Магнитогорский городской округ.

2-е место — Чесменский муниципальный район.

3-е место — Карталинский муниципальный район.

Таким образом, команда из Магнитогорска завоевала путевку в финал X областного зимнего фестиваля ГТО.