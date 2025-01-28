Зак Фукале выдал фантастический матч, но «Трактор» все равно проиграл «Куньлуню»

Голкипер челябинской команды едва не совершил подвиг, выйдя на замену

Хоккеисты челябинского «Трактора» второй раз в сезоне проиграли «Куньлуню» в чемпионате КХЛ. После домашнего поражения «черно-белые» уступили клубу из Китая в гостевом поединке — 3:4 в овертайме. Героем матча мог стать голкипер «Трактора» Зак Фукале. Выйдя на замену при счете 0:3, он едва не помог команде одержать победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом. В ноябре прошлого года на челябинском льду «Трактор» неожиданно уступил со счетом 1:4. Причем, по делу — «драконы» в том матче заслужили эту победу, играли лучше. Южноуральской команде нужно было возвращать «должок».

Однако реваншистские настроения, если судить по первому периоду, могли быть только у болельщиков «черно-белых». Хоккеисты начало встречи откровенно провалили. «Трактор» играл плохо, очень плохо. В защите не успевали перерывать зоны, в атаке у челябинцев была полная безнадега.

Не прошло и десяти минут, а на табло горели уже 3:0! Хоккеисты «Куньлуня» забивали как хотели — после сольного прохода (Ян Дрозг), подставления клюшки (Ярослав Лихачев), классного броска (Джозеф Душак).

Удивительно, но счет мог быть и еще крупнее — в паре эпизодов «черно-белых» спас Сергей Мыльников. Кстати, голкипера «Трактора» трудно обвинить в пропущенных шайбах. Однако место в воротах он-таки уступил: Бенуа Гру принял решение выпустить на лед Зака Фукале.

Первый более или менее опасный момент у ворот «Куньлуня» случился лишь к 12-й минуте, когда опасно с «пятака» бросал Чарльз Робинсон. Ну и супершанс забить у челябинцев был в конце периода, когда здорово сыграл голкипер китайского клуба: Джереми Смит выиграл дуэль у Виталия Кравцова, а затем непостижимым образом спас команду после добивания Григория Дронова.

И все же «черно-былые» еще до перерыва смогли отыграть одну шайбу. Несильный наброс от синей линии Григория Дронова превратился в гол. Это Чарльз Робинсон скорректировал полет шайбы, отправив ее в ворота — 3:1.

«Трактор» больше атаковал во втором периоде, но более опасные моменты возникали почему-то у ворот челябинцев. Особенно жарко стало во владениях Зака Фукале, когда «драконы» играли в большинстве. Шайба каким-то чудом не залетела в ворота после их затяжной атаки. Во многом благодаря голкиперу «черно-белых» наша команда выстояла. Но переходить в контрнаступление почему-то не спешила. Более того, хозяева льда провели еще парочку хороших атак, а тот же Фукале дважды спасал команду после выходов «1 в 0».

Добавили челябинцы в движении в третьем периоде, они практически не покидали чужую зону. Могли сокращать разрыв в счете Горюнов-Рольгизер, Ткачев, Шабанов... Но, надо признать, хоккеисты «Куньлуня» грамотно держали оборону, старались не нарушать правила.

И все же «черно-белые» добились своего. Сократил отставание в счете Михаил Горюнов-Рольгизер, а за 6 минут до конца третьего периода удачно клюшку на «пятаке» подставил Василий Глотов — 3:3! Челябинцы мощно провели концовку третьей 20-минутки, но дожать соперника не смогли. А в удивительном по драматургии овертайме два классных спасения совершил все тот же Фукале. Но и он не смог справиться с броском Лукаса Локхарта... 4:3 — у «черно-белых» появился еще один неудобный соперник в КХЛ.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 января. «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 от (3:1, 0:0, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Ян Дрозг (Кайл Рау, Александр Шаров), 03:10 (5×5).

2:0 — Ярослав Лихачев (Мартин Лефевр, Дэнни О’Риган), 05:26 (5×5).

3:0 — Джозеф Душак (Томаш Юрчо), 09:08 (5×4).

3:1 — Чарльз Робинсон (Григорий Дронов, Максим Шабанов), 17:33 (5×4).

3:2 — Михаил Рольгизер (Максим Шабанов, Григорий Дронов), 50:41 (5×5).

3:3 — Василий Глотов (Сергей Телегин, Максим Шабанов), 54:10 (5×5).

4:3 — Лукас Локхарт (Спенсер Фу, Мартен Лефевр), 63:20 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Сделал ассистентский хет-трик, пополнив свой бомбардирский счет. Мог забросить и сам, но надежен был голкипер соперника.

Зак Фукале («Трактор»)

В очередной раз доказал, что «Трактор» с ним и без него — две разные команды. Вышел на замену и помог клубу перевести игру в овертайм. Мог бы стать героем игры, но пропустил шайбу в овертайме.

Ярослав Лихачев («Куньлунь»)

Отметим активность россиянина в китайском клубе. Забросил одну шайбу, а мог и все три.

«Трактор» набрал-таки 1 очко и сохранил лидерство на «Востоке». Следующий матч «черно-белые» проведут послезавтра, 30 января, с подмосковным «Витязем».

Фото: пресс-служба ХК «Куньлунь» (Пекин).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».