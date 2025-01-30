Виталий Кравцов помог «Трактору» выиграть у «Витязя» в чемпионате КХЛ

И сделал подарок на День рождения главному тренеру команды Бенуа Гру

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали тяжелейшую гостевую победу над подмосковным «Витязем» в чемпионате КХЛ — 2:0. Героем матча стал форвард «черно-белых» Виталий Кравцов. Он оформил «дубль», вышел на первое место в списке лучших снайперов команды текущего сезона и побил свой же рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон. А еще сделал хороший подарок на День рождения главному тренеру команды Бенуа Гру, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды совсем недавно встречались друг с другом в Челябинске — 10 дней назад «черно-белые» на своей площадке хоть и выиграли, но сделали это с превеликим трудом — 4:3. Очевидно, что на подмосковном льду следовало ожидать не менее упорного поединка. Вот только вряд ли можно было предполагать, что игра получится не результативной.

Два с половиной периода командам не удавалось открыть счет в матче. Хотя возможностей у каждой из них было предостаточно. Ярким и зрелищным получился первый период, который прошел с большим территориальным преимуществом «Трактора».

У «черно-белых» было два по-настоящему опасных момента у ворот соперника. В первом случае Александр Кадейкин вылез на «пятак» и уже готов был поразить ворота, но защитник в последний момент не дал нанести ему бросок. Пару минут спустя Семен Дер-Аргучинцев переправлял шайбу, казалось, наверняка — та угодила в перекладину, но линию ворот не пересекла. На последних секундах периода в быстром отрыве убегали Максим Шабанов и Василий Глотов. Увы, выручил «витязей» голкипер Максим Дорожко.

Что касается хозяев льда, то подмосковные хоккеисты смотрелись неплохо. Начало матча они провалили, но постепенно втягивались в игру, действовали смелее и острее в атаке. Парочку неплохих атак они провели еще в первом периоде, а окончательно выровняли игру во втором отрезке поединка. Но в целом, обеим командам не хватало бросковой активности. За два периода набралось лишь 22 попадания в створ ворот на двоих (11:11). Конечно, это очень мало.

Ключевым событием третьего периода, да и всего матча, стал эпизод с засчитанной заброшенной шайбой. Форвард «Трактора» Виталий Кравцов, получив передачу от партнера по команде, пошел на обострение. Защитник «Витязя» Руслан Педан не успевал перекрыть траекторию его движения, вынужден был сфолить. Челябинский хоккеист, уже падая, столкнулся с голкипером, помешав тому зафиксировать шайбу. После видеопросмотра судьи констатировали: та полностью пересекла линию ворот — «хороший» гол!

Виталий Кравцов забил свой 19-й гол и догнал Александра Кадейкина в списке лучших снайперов «Трактора» сезона. А затем и обошел его, забросив шайбу в пустые ворота, когда соперники сняли вратаря на шестого полевого игрока.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 30 января. «Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбу забросил:

0:1 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков, Логан Дэй), 49:31 (5×5).

0:2 — Виталий Кравцов (Владимир Ткачев, Логан Дэй), 58:08 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

Стал главным героем матча, оформив дубль. Хотя и до первой заброшенной шайбы выделялся активностью. Вышел на первое место в списке лучших снайперов «Трактора» этого сезона.

Максим Дорожко («Витязь»)

Совершил вроде и немного сэйвов (17), но броски челябинцев были опасными. Неоднократно выручал команду по ходу матча.

Зак Фукале («Трактор»)

Сыграл уже 8-й матч на «ноль» в сезоне — он единоличный лидер среди голкиперов КХЛ по этому показателю. Браво!

Хоккеисты «Трактора» возвращаются домой, где будут готовиться к домашней серии матчей. Челябинцам предстоит сыграть с ХК «Сочи» (2 февраля) и дважды — с магнитогорским «Металлургом» (5 и 12 февраля).

Фото: пресс-служба ХК «Витязь» (Московская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).