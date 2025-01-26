«Трактор» в чемпионате КХЛ 3х3 играет лучше в черных джерси, чем в белых

Челябинская команда неудачно провела 6-й тур турнира

Хоккеисты челябинского «Трактора» заняли третье место в 6-м туре чемпионата КХЛ 3×3. Они хорошо начали турнир, одержав две победы в трех матчах, играя в черных джерси. Но затем проиграли три матча подряд в белых свитерах и завершили турнир, не дойдя до Суперигры, победителем которой полагался 1 миллион рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед стартом 6-го тура «черно-белые» произвели ротацию состава и от этого, как казалось, стали только сильнее. Так, стало известно, что вновь выступит за команду пропускавший предыдущий тур Денис Мошаров. Кроме того, были заявлены на игры и два новобранца — Кирилл Демидов и Сергей Шумаков. Последний хоккеист в представлениях не нуждается, он провел несколько хороших сезонов в КХЛ.

И ведь начали турнир челябинцы неплохо. В первый игровой день они стартовали с уверенной победы над «Салаватом Юлаевым» (7:3). Дубль оформили Сергей Шумаков, Денис Мошаров и Артем Бородкин, еще одну шайбу у «черно-белых» забросил Егор Иванов. И хотя в следующем поединке «Трактор» уступил омскому «Авангарду» (1:5), он оставил скорее хорошее впечатление своей игрой. На следующий день «Трактор» выиграл по буллитам у «Сибири» (5:4).

Любопытно, что все эти три поединка челябинская команда выступала в Москве в качестве номинального хозяина, то есть в черных свитерах. Но затем что-то пошло не так. Уже в гостевой форме «Трактор» потерпел три поражения кряду.

Сначала наши парни проиграли 25 января омичам (2:4) и уфимцам (2:5), а в заключительный день турнира в уже ничего не решавшем с турнирной точки зрения матче были разгромлены новосибирцами (3:7). К тому моменту уже было ясно, что в Суперигре сразятся «Авангард» и «Салават Юлаев». Кстати говоря, омичи ее выиграли и заработали 1 миллион рублей.

«Этот тур мы провели неровно. Начали неплохо, но потом где-то, возможно, подсели физически, где-то не забивали свои моменты. Несколько раз, когда вели в счете, не удерживали преимущество и проигрывали в концовках. Где-то теряли концентрацию. В последней игре где-то везение было на стороне соперника — у нас шайба в их ворота просто не залетала. Ну а „Сибирь“ наказывала нас за ошибки», — подвел итог туру главный тренер челябинской команды Денис Козырев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. 6-й тур. Результаты матчей:

23 января

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 7:3

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:5

«Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:8

«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 3:4

24 января

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (бул)

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:4 (бул)

25 января

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:1

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:3 (бул)

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2

26 января

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 7:3

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:3

Суперигра

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:4.

Таким образом, после трех сыгранных туров в дивизионе Winline лидерство захватила команда «Ак Барс». Челябинский «Трактор» расположился на 3-й строчке, уступая 1 очко минскому «Динамо». Замыкает дивизион «Сибирь». В дивизионе Fonbet лидерство удерживает магнитогорский «Металлург».

Следующий тур, который пройдет с 30 января по 2 февраля, две южноуральские команды пропускают. Они будут готовиться к 8-му туру, он состоится с 13 по 16 февраля. Помимо них в нем примут участие «Авангард» и «Сибирь».

Фото: КХЛ (3×3.khl.ru)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».