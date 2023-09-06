Зак Фукале: «Иностранцу сложно без ошибок произнести слово „Челябинск“»

Голкипер «Трактора» рассказал, почему решился на переезд в Россию и какое впечатление произвела на него команда

Канадский голкипер «Трактора» дал первое обстоятельное интервью после переезда в Челябинск. В разговоре с корреспондентом metaratings.ru Зак Фукале рассказал о том, как вообще возник его вариант приглашения в Россию. А еще хоккеист поделился своими впечатлениями об уровне игры в КХЛ, а также признался, что испытывает небольшой дискомфорт из-за языкового барьера и не может без ошибок произнести слово «Челябинск».

Минувший сезон в АХЛ Зак Фукале провел на высоком уровне. Вместе с командой «Херши Беарс» он завоевал чемпионский титул. И хотя решающие матчи канадец провел на скамейке запасных (уж очень здорово на финише чемпионата выглядел Хантер Шеппард), эксперты оценили высокий уровень игры новобранца «Трактора». Зак Фукале признался, что планировал в ближайшем будущем сменить обстановку и перебраться в Европу.

«Еще в начале года появились такие мысли. У меня заканчивался контракт, поэтому слушал предложения от команд. Когда пошел более предметный разговор, начал спрашивать мнения тренеров, агентов и других игроков. Исходя из полученных ответов, сделал выбор в пользу „Трактора“. Пообщался с генменеджером клуба Алексеем Волковым и понял, что могу ему доверять, а это очень важно. У нас было много общих тем для обсуждения, это и помогло наладить связь», — признался Зак Фукале.

Хоккеист рассказал, что еще до переезда в Челябинск у него состоялся разговор и с главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным. Говорит, что наставник «черно-белых» хочет, чтобы Зак Фукале был самим собой, показывал свою игру. В таком случае ему удастся раскрыть свой потенциал.

«Волков и Гатиятулин хотят, чтобы я наслаждался хоккеем, а не думал о результате и находился постоянно под давлением. Очень важно, чтобы мы на площадке играли раскованно, потому что в этом случае результат будет гораздо лучше», — добавил хоккеист.

По словам Зака Фукале, он не испытывает никакого дискомфорта в Челябинске. Ему понравилась домашняя арена «Трактора», болельщики, атмосфера вокруг матчей. Произвел на него впечатление и высокий уровень игры в чемпионате КХЛ. Единственная сложность заключается в коммуникации: канадец еще не освоил русский язык.

«Я уже начал его учить. Хочу иметь возможность хотя бы базово общаться с партнерами по команде, тренерами, персоналом. Думаю, что не остановлюсь только на слове „Давай“. Про „Трактор“ в Северной Америке наслышаны. А вот слово „Челябинск“ американцу даже выговорить непросто, без ошибок сделать это у меня пока не получается», — говорит Зак Фукале.

Полный текст интервью доступен на официальном сайте ХК «Трактор». Напомним, что сегодня челябинцы проведут свой третий матч в чемпионате КХЛ с ярославским «Локомотивом». В двух стартовых поединках ворота «черно-белых» защищал Зак Фукале. Во многом благодаря его усилиям «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» (2:1). Достойно отыграл голкипер и в проигранном поединке с казанским «Ак Барсом» (3:5).