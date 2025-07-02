За кулисами большого баскетбола — как выстроена работа региональной федерации

Максим Огарков — о женском офисе, авторитарном режиме управления и товарищеских отношениях с Николаем Сандаковым

«Задачи босса нужно не обсуждать, а выполнять» — такого принципа придерживается вице-президент региональной федерации баскетбола Максим Огарков. Начав с выполнения рутинной работы, он постепенно перешел к управленческим функциям и делегированию задач. В интервью корреспонденту ИА «Первое областное» Максим Огарков поделился своим видением того, как эффективно выстраивать работу офиса региональной федерации, вспомнил о сложных проектах и оценил свои взаимоотношения с Николаем Сандаковым как товарищеские.

«Я руководитель или организатор, но не босс — не люблю это слово»

— Максим, для того чтобы расставить приоритеты в нашей дальнейшей беседе, можно, я начну с необычного вопроса?

— Давай, мне уже стало любопытно. Я вообще постараюсь быть предельно открытым и откровенным в интервью.

— В региональной федерации баскетбола ты себя видишь больше боссом или исполнителем?

— Ого, как говорится, вопрос не в бровь, а в глаз! (Смеется.) Ну, я ответ на этот вопрос знаю. После пяти лет работы в федерации могу сказать, что больше исполняю компетенции руководителя, то есть босса. Но вообще-то мне не очень нравится это слово. Босс у нас один (смеется), он принимает основные стратегические решения. Я бы назвал себя руководителем или организатором, это ближе к истине. А поначалу да, когда я только пришел в федерацию, было больше ручной и технической работы, со временем она стала больше управленческой. Нужно было выполнять много черновой работы, вникать во все внутренние процессы в работе организации.

— Тяжелое и смутное время было?

— Почему? Наоборот, стоять у истоков в работе серьезной организации всегда интересно. Хотя и соглашусь, что непросто. Сейчас, мне кажется, наш офис дружный и квалифицированный — каждый занимается своим делом, качественно выполняет свою работу. Мы и сейчас на месте не стоим, постоянно что-то ищем, развиваемся.

— Ментально ты уже перестроился? В силу своего характера и лидерских качеств есть проблемы в управлении коллективом?

— В моем случае, думаю, важно иметь управленческие компетенции, иметь навык делегирования задач. Подобный опыт и навыки у меня уже были. Их я получил, работая в коммерческой организации «Трубодеталь», где был начальником цеха, у меня в подчинении были около 120 сотрудников. То есть я пришел в баскетбол уже с управленческой должности и примерно понимал, что меня ждет и к чему нужно стремиться. Важно было выстроить систему управления так, чтобы выход из строя одного сотрудника не отражался на работе всего коллектива. Я считаю это правильным и стремлюсь доносить эту мысль до своих коллег.

«У Сандакова — авторитарный, но гибкий режим управления коллективом»

— Тем не менее у вас тоже есть босс, а его надо слушаться. Есть такое мнение, что с Николаем Сандаковым лучше дружить, а не работать под его руководством. Говорят, он очень жесткий руководитель.

— Хороший вопрос. Допускаю, что такое мнение имеет место быть. Но, к счастью, у нас с Николаем Дмитриевичем сразу сложились хорошие рабочие отношения. Да, было непросто на каких-то этапах, год-два притирались друг к другу, дискутировали и обсуждали спорные вопросы. До сих пор помню наши ночные телефонные разговоры с ним (смеется).

Да, у Сандакова — авторитарный, но гибкий режим управления. Он не только слышит, но и слушает собеседника. Допускает, что есть и другое мнение, хотя оно и идет вразрез с его собственным. Мы можем найти с ним общий язык. Я за это ему благодарен. Есть и еще одна деталь, она уже больше касается личного отношения к работе. Я привык к тому, что если босс поставил задачу, то ее нужно выполнять, а не обсуждать. Хотя бывает и так, что моя первичная реакция на какую-то идею вызывает отрицание. Но время показывает, что решения Николая Дмитриевича оказались верными, они приносят желаемый результат.

— А если тебе ставят такую задачу, которую ты не знаешь, как выполнить, — как быть? Бывали такие ситуации?

— Разумеется, и таких задач достаточно много. Случалось так, что есть отторжение к тому, что говорит тебе руководитель. Ну не нравится тебе — и хоть тресни. В таких случаях я обычно пытаюсь посмотреть на это глазами босса, представить, как он видит эту ситуацию и о чем думает. Мне кажется, иногда сотрудники критично воспринимают команды руководителя, принимая их в штыки. Есть и еще один момент — над некоторыми задачами нужно хорошенько подумать. Пожалуй, это и есть одна из основных моих задач в офисе. Придумать, как механически воплотить в жизнь то, что сказал руководитель.

— Какой ивент или проект региональной федерации баскетбола был наиболее сложным и необычным?

— Все мероприятия, которые мы проводили впервые, были сложные и интересные. Хотя бы потому, что мы никогда за них не брались. Выделю, пожалуй, первый чемпионат России по баскетболу 3×3, который мы проводили в ТРК «Таганай». Этот турнир забрал много физических и моральных сил. Весь клубный офис и федерация активно включились в организацию этих соревнований, мы притирались друг к другу, спорили, ругались, ссорились. Но зато получили колоссальный опыт. Теперь он помогает нам «с листа» провести любой турнир. Ну почти любой.

«Нужно давать сотруднику брать ответственность на себя»

— В баскетбольном офисе у вас сложился очень уж женский коллектив. Почему так? Девушки более исполнительные и ответственные?

— Хм, девушек у нас действительно немало (улыбается). Но в данном случае это не играет никакой роли. Пусть я скажу сейчас банальные вещи, но важно, чтобы сотрудник любил свою работу, отдавал себя полностью ей. Да, девушки более эмоционально все воспринимают. Порой и мужское плечо им нужно подставить, пожалеть и утешить. А иногда и проявить жесткость, крепким словом и внушением дать понять, что нужно выполнить свою работу, а не перекладывать ее на другого сотрудника. Нужно давать человеку брать ответственность на себя, это дает ему больше возможностей для роста. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Новые сотрудники быстро вливаются в ваш коллектив?

— Мне кажется, у нас небольшая текучка кадров. На ключевых должностях находятся люди, которые уже давно в теме, накопили достаточный опыт в работе.

— В клубах НБА при наборе девушек-чирлидерш их заставляют подписывать договор, запрещающий им контактировать с игроками команды. Такая практика может быть в клубе «Челбаскет»?

— У нас такой практики нет. А надо?

— К группе поддержки вряд ли, а к сотрудницам клуба — возможно.

— Хм, сложный и провокационный вопрос. Но давайте так: у каждого человека есть свобода выбора и личная жизнь. Все это никак не должно негативно отражаться на рабочих моментах. Я считаю, что не мое дело лезть в личную жизнь сотрудников нашей организации. Но до тех пор, пока это не влияет на репутацию организации.

«Мне важен баланс рабочего и личного времени, работать в режиме 24/7 не могу»

— Есть ли у тебя какие-то идеи и проекты, которые пока не решался озвучить, но они зреют и ждут своего воплощения?

— О, их много! Много думаю над тем, как привести в совершенство систему управления финансами. Есть желание ее как-то переформатировать, сделать проще и эффективнее. Часто посещают мысли о мотивации сотрудников, дать им возможность раскрыть свой потенциал. Ну и работа над привлечением людей в баскетбольное движение — она не прекращается никогда.

— Рабочий день в организации нормированный, а основные мероприятия проходят в вечернее время и выходные дни. Как быть и как отдыхать в такой суете?

— Да, это дилемма. Для меня очень важен баланс рабочего и личного времени. Длительная работа в режиме 24/7 — это не про меня. В выходные дни я все же стараюсь быть со своей семьей и дистанционно отслеживать какие-то организационные моменты. Даже не представляю, как тот же Николай Дмитриевич успевает быть «везде и сразу». Я бы, наверное, с ума сошел при таком графике жизни и отношению к работе.

— Даже представить боюсь, что будет, когда запустят «РМК-Арену»!..

— Почему? Мне кажется, наоборот, всем нам станет легче. В регионе появится объект, на котором мы можем проводить любые ивенты и не будем отвлекаться на всякие мелочи — аренду площадки, транспортировку оборудования и т. д.

— Зато надо будет постоянно думать над заполняемостью арены.

— Это задача не только федерации. Если мы будем заходить на арену со своими ивентами — это да, наша прямая обязанность сделать так, чтобы она заполнялась. Как это сделать? Я не думаю, что это будет проблемой. У нашей организации хорошее медийное сопровождение, качественно проводится работа со зрителями. Федерация совместно с клубом «Челбаскет» делает порой такие вещи, которые не делают в других регионах. Не сомневаюсь, что мы еще не раз удивим спортивное сообщество — будь это крутые ивенты, яркие победы или стратегически интересные решения.