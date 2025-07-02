Баскетбольный клуб «Металлург» определился с задачами на сезон-2025/2026

Спортивный директор магнитогорской команды Александр Амелин — о летних трансферах, новом тренерском штабе и противостоянии с «Челбаскетом»

Состав баскетбольного клуба «Металлург» на 70 процентов изменится по сравнению с прошлым сезоном. Перед новым тренерским штабом во главе с Вадимом Филатовым стоит задача попасть в кубковую восьмерку. При этом наставник магнитогорской команды получил полный карт-бланш при формировании состава на сезон-2025/2026. Об этом и многом другом рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

«Плохо стартовали и психологически сломались»

Сезон-2024/2025 стал дебютным в баскетбольной Суперлиге для обновленного «Металлурга». К старту турнира магнитогорский клуб плодотворно поработал на трансферном рынке, пригласил в свои ряды несколько опытных игроков, заключил контракт с американцем Таюсом Джефферсоном. Казалось бы, «сталевары» основательно подготовились к дебюту в Суперлиге, но выступили неудачно, заняв в итоге последнее место в турнире.

— Подбор исполнителей в «Металлурге» был ведь хороший? И к тренерскому штабу не должно быть претензий. Почему сезон не сложился?

— Я считаю, что по составу наша команда не дотягивала до топ-8 клубов Суперлиги. Половина команды состояла из игроков, выступавших в Высшей лиге, у них не было опыта игры на более высоком уровне. Суперлига — это другие скорости, класс соперников, индивидуальное мастерство и т. д., то есть все на порядок выше. Многим нашим ребятам понадобилось время на то, чтобы перестроиться, адаптироваться к матчам с топовыми соперниками. Если подытожить, то подбор исполнителей и стал главной причиной того, что мы не смогли побороться за кубковую восьмерку.

— Есть еще какие-то факторы, повлиявшие на итоговый результат команды?

— Стартовали мы неудачно, потерпели ряд поражений и психологически подсели. Морально было сложно выбраться из этой «ямы». Вроде играешь с соперниками на равных, но уступаешь им в концовках. Это очень выбивает из колеи, отражается на микроклимате в команде. Был у нас период, когда проиграли в 8 матчах подряд, после таких серий невольно руки опускаются. Смотришь в глаза пацанам — а они как будто и не верят, что могут победить. Пришлось резать по живому и производить рокировку в тренерском штабе. Вроде немного помогло, но потом травмы посыпались: порвал плечо Ярослав Венников, получил повреждение Никита Ремизов, голеностоп вывернул Григорий Скрынник... А еще Максим Карванен ушел в питерский «Зенит-2». Все это не могло не отразиться на игре команды — концовку сезона «Металлург» провалил.

— В одном из матчей магнитогорцы проиграли более 50 очков ревдинскому «Темп-СУМЗу». Слишком много для уровня Суперлиги, не так ли?

— Согласен, это был наш худший матч сезона. Не получилось практически ничего. Ну и соперники повели себя, мягко говоря, странно. Обычно, когда одна команда за явным преимуществом выигрывает в матче у другой и уже ясен исход матча, она перестает «душить» соперника. То есть смысл дальше топить противника, если он уже еле держится на плаву? Мне кажется, это не по-джентльменски. Кстати говоря, в домашнем поединке мы у них взяли реванш, выиграли 69:66.

«Роман Кабиров был жестким, но очень добрым и позитивным человеком»

Возможно, многие сейчас удивятся, но история развития магнитогорского баскетбола гораздо богаче и ярче, чем в Челябинске. В 2000-х «Металлург-Университет» более 10 лет играл во втором эшелоне чемпионата России — Суперлиге. Более того, один сезон провел даже в элитном дивизионе чемпионата, играя против ЦСКА, «Урал-Грейта», «Уникса», «Автодора» — топовых российских команд того времени.

А держалась баскетбольная Магнитка во многом благодаря Роману Кабирову — бессменному главному тренеру команды. В 2011 году «Металлург-Университет» расформировали из-за недостатка финансирования. ММК отказался от команды, а четыре года спустя Роман Кабиров из-за проблем со здоровьем ушел из жизни. Говорят, он близко к сердцу воспринял закрытие клуба, стресс и переживания ускорили его кончину.

— Роман Федорович был нереально крутым психологом! Мог найти нужные слова для каждого игрока, мотивировать его к тому, чтобы он показывал хорошую игру, выдавать свой максимум. Причем, в том «Металлурге» играли 6-7 приезжих баскетболистов, а остальные все наши, местные ребята. А ведь еще был дубль, который выступал в Высшей лиге. То есть вертикаль развития в Магнитогорске очень хорошо работала.

— Многие называют Романа Кабирова — очень жестким тренером, временами даже деспотичным.

— Я бы так не сказал. Может быть, так говорят потому, что во время матчей он очень эмоционально себя вел? Так это нормально, вид спорта у нас такой — динамичный и живой. Я бы назвал Романа Федоровича добрым и позитивным человеком, с хорошим чувством юмора. Он очень любил баскетбол, жил им. На протяжении многих лет он на своих плечах держал баскетбольный Магнитогорск.

— При этом на высоком уровне...

— Именно! Мы же практически всегда были в топе Суперлиги, боролись за самые высокие места. Пять раз становились призерами, один раз завоевали чемпионский титул. Сколько матчей классных было... В Кубке России как-то едва не «хлопнули» пермский «Урал Грейт», уступив ему в овертайме — этот клуб тогда задавал тон, дважды забирал титул лучшей команды страны у столичного ЦСКА. Хорошо запомнились матчи с казанским «Униксом» и «Союзом» из Заречного...

«Нам с „Челбаскетом“ нечего делить, в одном котле варимся»

Южноуральское дерби в хоккее известно на всю страну. Противостояние «Трактора» и «Металлурга» всегда было принципиальным, а фанаты команд — злейшие враги друг другу. Баскетбол — другой случай. Все тот же «Металлург» с «Челбаскетом» являются скорее друзьями и товарищами, чем оппонентами. Они совместными усилиями идут к тому, чтобы баскетбол на Южном Урале успешно развивался и завоевывал сердца юных ребят. Впрочем, такое мнение разделяют не все.

— А вы как считаете? Какие у вас отношения с «Челбаскетом»?

— Я бы назвал эти отношения интересными (улыбается). Если говорить про баскетбольное руководство этих двух команд — мы как одна большая семья. Конечно, каждый из нас топит за свой клуб, но нет никаких проблем после игры пойти на совместный ужин, обсудить не только рабочие, но и личные дела. Мы тепло встречаем Николая Сандакова и его команду у себя в Магнитогорске, хороший прием нам оказывают в Челябинске. Честно — у нас нет и не может быть никакой вражды.

— Хорошо, тогда поставлю вопрос несколько иначе: в Суперлиге вам больше доставит радость победа «Металлурга» над «Челбаскетом», чем каким-либо другим клубом?

— Ну, может быть (улыбается). Все-таки на «Челбаскет» у нашей команды особый, двойной настрой. Но у нас в этом сезоне каждая игра была на вес золото. В любом матче очень важно было победить, потому что цена поражения высока: неудача откидывала нас от борьбы за кубковую восьмерку.

— А вот игроки, мне кажется, так не думают. У них есть зависть и ревностное отношение друг к другу. Иван Фещенко как-то неосторожно высказался в соцсетях в комментариях к одному посту...

— Да-да, я понял про что ты говоришь, было дело. Но там безобидные слова были, их просто немного неверно истолковали. Ваня ничего плохого не имел в виду, его не так поняли, и началась какая-то возня в соцсетях. Я знаю точно, что многие наши ребята общаются с парнями из «Челбаскета». Им нечего делить, все варятся в одном котле: сегодня ты играешь в одном клубе, завтра — в другом.

«Бюджет БК „Металлург“ не входит в топ-7 команд Суперлиги»

Летнее межсезонье-2025 баскетбольный клуб «Металлург» проводит активно. В команде новый тренерский штаб, во главе которого стоит экс-тренер «Уралмаша» Вадим Филатов. Пополнили состав команды несколько топовых игроков, ведутся еще переговоры с опытными баскетболистами. Всем этим и занимается Александр Амелин, по каждой кандидатуре советуется с главным тренером.

— По какому принципу происходит трансферная кампания в «Металлурге»? Какое участие в селекции принимает главный тренер команды?

— У Вадима Филатова полный карт-бланш при формировании состава команды на сезон-2025/2026. Разумеется, все кандидатуры мы с ним обсуждаем, стараемся достигнуть соглашения с игроками и их агентами. Единственное, что есть три человека, с которыми мы ранее договорились о продлении контрактов — это Ярослав Венников, Григорий Скрынник и Артем Степанцов. Для того мы и приглашали в Магнитогорск этого специалиста, чтобы он помог нам решить задачу на сезон — занять место в кубковой восьмерке и выйти в плей-офф. Я считаю, что это по силам. Тем более, что Вадим Филатов — опытный и сильный тренер, работал в Единой лиге, возглавлял клуб в Суперлиге.

— Да, но и «Металлург» далеко не в топе по бюджету среди команд Суперлиги.

— Согласен, по нашей информации мы не входим в топ-7, находимся где-то в середине списка. Конечно, мы не можем брать в состав, кого захотим. Приходится искать разные варианты для усиления команды. Но, повторюсь, имеющимися ресурсами мы можем и должны будем решать задачу выхода в плей-офф. Кстати, в текущем межсезонье, состав «Металлурга» изменится на 70 процентов. По своим ощущениям могу сказать, что подбор исполнителей в нашей команде будет сильнее, чем в минувшем сезоне.

— А как насчет женской команды?

— Руководить ею будет Максим Синельников, а помогать ему — Екатерина Васильева. На мой взгляд, это — сильнейший тренерский тандем в женской Высшей лиге. ЖБК «Металлург» этим летом получит мощнейшее усиление. Мы будем ставить перед командой задачу выйти в финал Высшей лиги, побороться за чемпионство. А в целом, здорово, что в Магнитогорске появилась женская профессиональная команда. И большое спасибо Сергею Тюрину и Зарине Хипиевой за минувший сезон, они помогли коллективу, закрепились в Лиге, выступили достойно!

— То есть в целом баскетбол в Магнитогорске получил в последние два года мощное развитие?

— Да, убежден в этом. Даже если судить по посещаемости домашних матчей мужского клуба «Металлург», мы видим, что интерес к баскетболу есть. Около 1000 зрителей регулярно ходили на игры Суперлиги. Конечно, Магнитогорск в первую очередь хоккейный город. Мы понимаем, что конкурировать с ним невозможно. Но такой задачи перед нами и не стоит. Мы хотим занять свою нишу в спортивной жизни города. И с этой задачей успешно справляемся. В новом баскетбольном сезоне ждем новый всплеск интереса в Магнитогорске к «лучшей игре с мячом».