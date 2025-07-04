Более 7700 матчей провела Федерация баскетбола Челябинской области в сезоне — 2024/2025

Это рекордный показатель для командных видов спорта региона

7747 игр, а это в среднем более 20 матчей в день, провела региональная федерация баскетбола в сезоне-2024/2025. Такие показатели являются рекордными для командных видов спорта Челябинской области. Наибольшая часть этих матчей приходится на детско-юношеские, студенческие и любительские соревнования, сообщают в региональной федерации баскетбола.

«Важно и то, что мы стараемся перевести соревнования на новый качественный уровень. Практически в каждой нашей игре ведется статистика, есть трансляция с комментатором и стильными информативными графическими элементами. Каждый год мы улучшаем и форматы проведения, и повышаем качество судейства», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Наиболее активно развивается баскетбол в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Именно в этих городах чаще других проводились состязания по баскетболу. В первую очередь — детские, школьные и студенческие турниры.

«Более 20 игр в день — это хороший показатель. Думаю, что мы лидеры не только в регионе, но, возможно, и в стране среди всех игровых видов спорта. Невозможно развивать спорт, не формируя возможности для игровой практики для детей, подростков, любителей и профессиональных команд», — добавил Николай Сандаков.

Отметим, что на Южном Урале успешно реализуется проект «Минибаскет». В этом году в нем приняли участие более 3000 школьников из 17 городов и районов области.