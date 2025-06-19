В Челябинске впервые проведут медиатурнир по баскетболу

На площадку выйдут известные спортсмены, блогеры, шоумены, актеры и певцы

Челябинск готовится к тому, чтобы впервые стать ареной большого медиатурнира по баскетболу: 28 июня на площадку ДС «Метар-Спорт» выйдут известные спортсмены, блогеры, рэперы и другие известные медиаперсоны, чтобы сразиться в баскетбол. Кроме того, в рамках турнира состоится отборочный этап Draft Combine — «смотр талантов» перспективных игроков, которые могут стать участниками финала шестого сезона проекта, сообщает региональная Федерация баскетбола.

К различного рода медиатурнирам по футболу и хоккею любители спорта уже давно привыкли. Пользуются популярностью подобные матчи по баскетболу. Они собирают большую зрительскую аудиторию и широкий охват по просмотрам трансляций в соцсетях. Такой медиатурнир в Челябинске будет проведен впервые.

На площадку ДС «Метар-Спорт» выйдут известные команды и коллективы. Среди них: HOOPS — финалист последних двух сезонов и одна из самых медийных команд проекта, DAWGS — коллектив под руководством звездного дуэта Андрея Кириленко и Анастасии Кудряшкиной, BLATOSPHERA — команда рэпера Словетского, покорившая сердца болельщиков в пятом сезоне, а также другие команды медиабаскетбольного сообщества.

Завершит насыщенный спортивный день концерт хедлайнера мероприятия — одного из самых узнаваемых русских рэп-артистов — YANIX. Зрителей ждет живое выступление, которое станет финальной точкой баскетбольного праздника.

Автор: Ангелина Захарова

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