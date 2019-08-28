Южноуральцы завоевали два «серебра» на первенстве мира по рукопашному бою

Состязания прошли в Казахстане.

Послушать

С 23 по 24 августа в Казахстане проходило первенство мира по рукопашному бою. В них участвовали 295 спортсменов из 17 стран мира.

В составе сборной России выступили и челябинские спортсмены в категории 14-15 лет. В весе до 42 килограммов «серебро» завоевал Владислав Бобыкин. А в состязаниях среди девушек второе место завоевала Софья Ищук.

Отметим, что главным судьей соревнований был назначен президент Челябинской областной федерации по рукопашному бою, судья международной категории Розалин Насибуллин.

К слову, увидеть челябинских героев престижных стартов можно будет в субботу, 31 августа, в итоговой программе «Весь спорт» в 21:10 на телеканале ОТВ.