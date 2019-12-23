Состоялось Первенство Челябинской области по рукопашному бою

Турнир проходил на стадионе имени Елены Елесиной.

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В минувшие выходные в Челябинске состоялось Первенство Челябинской области по рукопашному бою. Публика, собравшаяся на стадионе имени Елены Елесиной, увидела шквал эмоций и кипящие страсти. Тренеры и бойцы зарядились общей целью — победить.

Всего же на татами в столице Южного Урала вышли 270 участников. Участвовали не только спортсмены Челябинской области, также приехали гости из Башкортостана.

«Эти соревнования — отборочные на турнир УрФО. Помимо Челябинска турнир пройдет еще и в Тюмени. Кто на них побеждает, тот и едет», — рассказал Розалин Насибуллин, президент федерации рукопашного боя Челябинской области.

А вот юный Андрей Бабыкин 6 лет занимался японским единоборством джиу-джитсу, и вот уже три года — российским. В этом турнире бойцу пришлось выйти на татами с соперником из своей же спортивной школы.

«Друзья есть друзья, конечно. Я стараюсь работать на технику, чтобы не навредить сопернику», — поделился Андрей Бобыкин, победитель первенства области по рукопашному бою.

Цель 13-летнего спортсмена попасть на мировые старты, а пока как победитель областного турнира он вместе с обладателями серебряных и бронзовых медалей, поедет на окружные соревнования.