«Цель — побеждать»: Алексей Текслер рассказал о челябинском спорте

Глава региона ответил на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции.

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Сегодня, 28 августа, состоялась вторая пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера. По ходу встречи главе региона был задан вопрос, касательно будущего футбольного клуба «Челябинск» и хоккейной команды «Трактор».

Алексей Текслер отметил, что нужно развивать детские футбольные школы, чтобы был упор на своих воспитанников, а не на легионеров.

«Мы должны вкладываться в детский футбол. Перед глазами стоят примеры других городов, где выделялись большие средства, приезжали игроки из других стран. Как только деньги заканчивались, они уезжали, и падал результат. Поэтому нужно вкладываться в развитие именно детских спортивных школ. Это задача номер один», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что планы по развитию футбола в регионе уже есть, и они уже начинают осуществляться.

А касательно будущего хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер категорично заявил, что главная цель команды — Кубок Гагарина.

«Команде поставлена одна единственная задача. Наша цель — Кубок Гагарина, других попросту быть не может. Эта задача стоит на ближайшие несколько лет, но было бы неплохо подойти к нему близко и в этом сезоне»,— рассказал глава Челябинской области.

Помимо поставленных целей ХК «Трактор», Алексей Текслер отметил, что команда выиграла два предсезонных турнира, практически полностью обновился тренерский штаб и состав игроков. Но заключил, что все результаты покажет регулярный чемпионат.

Напомним, сезон-2019/20 для ХК «Трактор» начнется 2 сентября, игрой с подмосковным «Витязем». А следующий матч ФК «Челябинск» сыграет в Ижевске с командой «Зенит-Ижевск».