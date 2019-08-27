Южноуральская спортсменка выиграла первый бой на чемпионате Европы

Соревнования проходят в Испании.

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С 22 по 31 августа в Мадриде (Испания) проходит чемпионат Европы по боксу среди женщин. Заслуженный мастер спорта России Анастасия Белякова из Златоуста выиграла стартовый бой на турниру. Она уверенно взяла верх над соперницей из Румынии.

Следующий поединок Анастасия проведет завтра, 28 августа, со спортсменкой из Ирландии. И в случае успеха встретится со своей давней соперницей — Мирой Потконен из Финляндии. Белякова ей уступила «золото» прошлогоднего чемпионата Европы в Болгарии и в недавней полуфинальной встрече на вторых Европейских играх в Беларуси.

Напомним, что Анастасия Белякова является бронзовым призером Олимпиады-2016, чемпионом мира и Европы-2014, а также победителем первых Европейских игра 2015 года.