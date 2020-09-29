Южноуральцы добыли первые медали на Всероссийской Универсиаде

В активе челябинских спортсменов награды в плавании и тхэквондо.

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Спортсмены Южного Урала завоевали медали в плавании и тхэквондо на VII Всероссийской летней Универсиаде-2020. Соревнования в эти дни проходят в Екатеринбурге. По итогам первых дней атлеты из Челябинской области отличились в тхэквондо и плавании, принеся в копилку команды 5 наград — 1 «золото» и 4 «серебра».



В тхэквондо высшую награду в весовой категории до 57 килограммов среди женщин завоевала Татьяна Минина, а в весе до 49 килограммов второе место досталось Екатерине Шороховой. У мужчин серебряным призёром в категории до 58 килограммов стал Артём Нухов. Как отметили в министерстве спорта Челябинской области все отличившиеся представляют УралГУФК.

«Так же награды завоевали пловцы во второй соревновательный день. Серебряную медаль получил Александр Михайлов дистанции 50 м на спине, оставив позади двух спортсменов международного класса. Серебряные медали у студентов УралГУФК в эстафете 4×100 вольным стилем! В составе серебряных призеров: Таскаев Геннадий, Хужин Денис, Пьянзин Константин, Михайлов Александр», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, VII Всероссийская летняя Универсиада-2020 проходит в Екатеринбурге. В рамках игр спортсмены поборются за победы в 13 видах, среди которых, помимо тхэквондо и плавания, бадминтон, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, регби-7, самбо, спортивное ориентирование, и шахматы.