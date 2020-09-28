Клуб по американскому футболу «Скауты» одержал победу над «Стормбрингерс» в Самаре

Единственный тачдаун в игре был занесён челябинцами в первой четверти.

Челябинская команда по американскому футболу «Скауты» одержала первую победу в сезоне. В рамках 5-го тура Высшей лиги чемпионата России по американскому футболу южноуральская команда в гостях обыграла самарских «Стормбрингерс». Встреча закончилась со счётом 7:0 в пользу челябинцев.



Игра проходила в минувшую субботу, 26 сентября, в Самаре. Единственный тачдаун, который и принёс «Скаутам» победу был занесён в первой четверти. Мяч от квотербека Кирилла Важенина принял ресивер Александр Огурцов, заработавший 6 очков для челябинцев. Затем реализацию, или попытку забрать ещё 1 балл ударом с земли выполнил кикер Артемий Кашкин. Следующие 3 четверти игры прошли без набранных очков.

Отметим, что согласно данным сайта First&Goal «Стормбрингерс» обращались к «Скаутам» с просьбой об отмене игры. Челябинская команда отказалась. Также главный тренер «Скаутов» Максим Лавренов подчеркнул, что челябинцы играли без домашних наработок.

«Были новички, конечно, но у команды в 25 человек резерва нет. У нас на поле было три новичка, которые играют первый сезон. Домашних наработок нет, на тренировки никто не ходил. Всё, что играли во второй половине, я нарисовал в перерыве»,— цитирует Максима Лавренова First&Goal.

Согласно расписанию Высшей лиги Восточно-европейской Суперлиги по американскому футболу, следующий матч челябинские «Скауты» проведут дома. В октябре у южноуральцев запланирована встреча против «Молний» из Екатеринбурга.