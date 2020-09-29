Танцоры из Челябинска завоевали «серебро» в Москве

Южноуральцы приняли участие в «Кубке Империи-2020».

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Челябинские танцоры завоевали серебряные медали на соревнованиях в Москве. Представители школы «Вероника» приняли участие в «Кубке Империи-2020» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.



Команда «Вероники» была представлена шестью парами. Лучший результат, а именно второе место показали Лев Мальгин и Полина Сильникова. Им досталось серебро всероссийских соревнований юниоров и юниорок 16-18 лет в латиноамериканской программе.

«После долгого перерыва всем очень нелегко! Это удваивает любой результат! Спасибо каждому за труд, за доверие, за вклад каждого в нашу общую копилку результатов!» — рассказала директор танцевальной школы «Вероника» Вероника Бутузова.

Отметим, что в соревнованиях высокий результат показали и другие танцевальные пары. Так, Игорь Маврин и Алёна Баранова, Дмитрий Верахин и Ольга Степанова дошли до финалов в своих возрастных группах, по итогу заняв 6 и 5 мест