Челябинские мастера тхэквондо заняли первое место на Всероссийской Универсиаде

Южноуральцы завоевали пять наград.

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Пять медалей завоевали южноуральские мастера тхэквондо на VII Всероссийской летней Универсиаде, которая в этом году проходит в Екатеринбурге. Сборная Челябинской области заняла первое место из 16 в командном зачёте, забрав к себе в актив одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали.



Первое место в весовой категории до 57 килограммов досталось Татьяне Мининой, серебро в весе до 49 килограммов завоевала Екатерина Шорохова, а Полина Аржевитина стала победителем в бою за третье место в категории до 67 килограммов. У мужчин два «серебра» завоевали Артём Нухов в весе до 68 килограммов и Олег Кириллов в категории до 87 килограммов.

Сборная команда Челябинской области по тхэквондо была сформирована из студентов УралГУФК. Их успех на текущей Универсиаде во многом связан с открытием специализации по данному виду спорта в ВУЗе, отмечает исполнительный директор Федерации тхэквондо Челябинской области Максим Карпов. Так появилась возможность учиться в университете, параллельно тренируясь.

«В этих стартах приняли участие ведущие тхэквондисты страны, в том числе и топы, входящие в состав национальной сборной. Тем приятней и почетней, что в условиях жёсткой конкуренции наша команда сумела победить. Медалей могло быть и больше, но в целом мы довольны нашими спортсменами»,— подчеркнул Максим Карпов.

Добавим, VII летняя Универсиада проходит в Екатеринбурге. Всего в соревнованиях представлены 13 видов спорта: бадминтон, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, регби-7, самбо, спортивное ориентирование, тхэквондо и шахматы.