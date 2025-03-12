Челябинский спортсмен завоевал золото на Кубке России по ачери-биатлону

Он одержал победу на соревнованиях в Саранске

В Саранске завершили зимний сезон сильнейшие представители страны в ачери-биатлоне. Здесь состоялся чемпионат России и финал Кубка страны, на которых отличились два спортсмена Челябинской области — Таир Халимов стал обладателем Кубка России, а Роман Летягин (на фото сверху) дважды финишировал на второй позиции, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания в Саранске подводили черту под зимним сезоном-2024/2025 для сильнейших спортсменов ачери-биатлона. Здесь сначала состоялись гонки чемпионата России, а завершились финалом Кубка России. На этих стартах проявили себя два спортсмена Челябинской области.

На чемпионате России вторым к финишу пришел Роман Летягин из Озерска. Он завоевал серебро в масс-старте с четырьмя огневыми рубежами на дистанции 10 километров. Победу в этой дисциплине одержал Александр Потапов из Самарской области.

Ачери-биатлон. Чемпионат России. Масс-старт, мужчины:

1. Александр Потапов (Самарская область).

2. Роман Летягин (Челябинская область).

3. Владислав Кирютин (Калужская область).

Лыжник из Озерска закрепил успех на финале Кубка России, где также показал второй результат. А победу в «классике» здесь одержал еще один воспитанник Валерия Чижова — челябинец Таир Халимов.

Напомним, что год назад Роман Летягин выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России — 2024. Причем победил он тогда Александра Потапова, который в этот раз оказался сильнее.